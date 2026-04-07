«Ο θρίαμβος της ζωής επί του θανάτου, η συντριβή του σκότους απ’ το φως, η νίκη της ελπίδας, της πίστης και της αισιοδοξίας»

Μήνυμα του Δημάρχου Καλαβρύτων και Προέδρου της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας, Θανάση Παπαδόπουλου, για το Πάσχα

«Ο θρίαμβος της ζωής επί του θανάτου, η συντριβή του σκότους απ’ το φως, η νίκη της ελπίδας, της πίστης και της αισιοδοξίας»
07 Απρ. 2026 18:11
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε.Δ.Δ.Ε.) Θανάσης Παπαδόπουλος, σε μήνυμα του για τις μέρες του Πάσχα αναφέρει τα εξής:

«Το μήνυμα της Μεγάλης Εβδομάδας, μέσα απ’ την κατανυκτική πορεία που καταλήγει στη λαμπρή και ανεπανάληπτη στιγμή της Ανάστασης, είναι ο θρίαμβος της ζωής επί του θανάτου, η συντριβή του σκότους απ’ το φως, η νίκη της ελπίδας, της πίστης και της αισιοδοξίας.

Το Φως που παίρνουμε -και οφείλουμε να το μοιραστούμε μ’ άλλους- κρύβει αναρίθμητους συμβολισμούς. Ειδικά σήμερα, σε μια εποχή έκρυθμη και τεταμένη, μια εποχή διαιρέσεων, εντάσεων και συρράξεων το Άγιο, Αναστάσιμο Φως δείχνει τον δρόμο της καταλλαγής και της ενότητας. Δείχνει τον δρόμο της συνεννόησης, της συμφιλίωσης, της επικράτησης της αρετής και της θεραπείας των παθών.

Φως Χριστού, λοιπόν, Φως ελπιδοφόρο και λυτρωτικό στις καρδιές όλων μας, στις οικογένειες όλων μας, σε κάθε επιλογή και απόφαση μας.
Φως αληθινό ως απάντηση στα δεινά που μας κυκλώνουν, ως αντίβαρο στις όποιες αναποδιές και δυσκολίες μας.

Φως που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα της Αγάπης, της Ειρήνης, της Αλληλεγγύης, της αιώνιας και αναπότρεπτης νίκης της δικαιοσύνης επί της αδικίας, του καλού επί του κακού, της ανάτασης και της λάμψης επί της πτώσης και της οδύνης.

Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους.
Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα, με υγεία, χαρά και προκοπή σε κάθε σπίτι».

