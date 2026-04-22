Οδηγία στους Βέλγους για βαλιτσάκι έκτακτης ανάγκης, τι να περιείχε

Μια ακόμα χώρα με ανακοίνωση ξεκίνησε μια εκστρατεία που ενθαρρύνει τους πολίτες να είναι σε θέση να επιβιώσουν αυτόνομα για 72 ώρες.

Πριν από ένα χρόνο, η ΕΕ προέτρεψε τους πολίτες της να ετοιμάσουν ένα κιτ έκτακτης ανάγκης με «προμήθειες πολέμου» που να επαρκούν για τρεις ημέρες – κάτι που προκάλεσε έκπληξη την εποχή εκείνη. Αν και δεν είναι ασυνήθιστο οι ειδικοί να συμβουλεύουν τη διατήρηση ενός τέτοιου κιτ στο σπίτι, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση το καθιστά πλέον επίσημη σύσταση.

Σήμερα ήρθε η σειρά του Βελγίου να εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση.

«Να έχετε νερό, κάποια τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται, απόθεμα φαρμάκων, φακούς… Δεν είναι κάτι δραματικό ή που προκαλεί άγχος, απλώς είναι χρήσιμο για το να είστε προετοιμασμένοι», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Ασφάλειας και Εσωτερικών Υποθέσεων Μπερνάρ Κιντέν.

Τώρα, το Εθνικό Κέντρο Κρίσεων (NCCN) ξεκινά μια τετραετή εκστρατεία με το σύνθημα «Προετοιμασμένοι Μαζί» για να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τις σωστές ενέργειες που πρέπει να αναλάβει και να το βοηθήσει να ξεκινήσει να είναι καλύτερα προετοιμασμένο για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Συστάσεις για προστασία και όχι πανικό στο Βέλγιο

Αν και «σίγουρα δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθούμε», ο Κιντέν τόνισε ότι «ποτέ δεν βλάπτει» να είμαστε προετοιμασμένοι. «Στη Βέλγιο μας λείπει μια κουλτούρα ασφάλειας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ζούμε στον ίδιο κόσμο όπως πριν από 20 χρόνια. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο, αλλά δεν πρέπει ούτε να κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο».

«Στην περιοχή μας στην Ευρώπη, είχαμε την τύχη να ζούμε σε ειρήνη για 80 χρόνια – την μακρύτερη περίοδο ειρήνης στην ήπειρο – αλλά η κατάσταση έχει αλλάξει. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε.

Αν και το Βέλγιο δεν βρίσκεται σε πόλεμο, εδώ και αρκετά χρόνια αντιμετωπίζει απειλές και υβριδικές επιθέσεις, οι οποίες πλήττουν, για παράδειγμα, τις δημόσιες υπηρεσίες πληροφορικής, τα νοσοκομεία κ.λπ. Πριν από πέντε χρόνια, η χώρα υπέστη επίσης πλημμύρες άνευ προηγουμένου, με αποτέλεσμα 39 θανάτους.

«Κάθε πολίτης πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και να αναρωτηθεί: αν, κατά κάποια εξαιρετική περίπτωση, χρειαστεί να μείνω στο σπίτι με την οικογένειά μου για τρεις ημέρες, διαθέτω αρκετά εφόδια για να αντέξω αυτές τις τρεις ημέρες;».

Στόχος είναι να βοηθηθούν όλοι στο Βέλγιο να αναπτύξουν τις σωστές συνήθειες. Για να επιτευχθεί αυτό, το Κέντρο Κρίσεων έχει καθορίσει διάφορες φάσεις.

Αντιμετώπιση κρίσεων

Η πρώτη φάση επικεντρώνεται εξ ολοκλήρου στην ταχεία εύρεση των σωστών πληροφοριών κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης. Αυτό περιλαμβάνει την εγγραφή στο σύστημα προειδοποίησης BE-alert, στα τοπικά κανάλια επικοινωνίας και στον ιστότοπο του ίδιου του Κέντρου Κρίσεων.

Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε πού να βρούμε αξιόπιστες πληροφορίες σε περίπτωση καταστροφής. «Σε τέτοιες στιγμές, οι ψευδείς ειδήσεις διαδίδονται γρήγορα και ορισμένοι προσπαθούν ακόμη και να επωφεληθούν από αυτό».

