Οι «ανώνυμες» ευχές Τραμπ στη νέα πρωθυπουγό της Ιαπωνίας
07 Οκτ. 2025 8:40
Συγχαρητήριο μήνυμα προς τη νέα ηγέτιδα του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ιαπωνίας (ΦΔΚ), Σανάε Τακάιτσι, η οποία αναμένεται να ορκιστεί πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας, έστειλε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανέφερε το όνομά της, γεγονός που προκάλεσε αίσθηση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

«Η Ιαπωνία μόλις εξέλεξε την πρώτη της γυναίκα πρωθυπουργό, ένα πρόσωπο με μεγάλη σοφία, δύναμη και σεβασμό. Σπουδαία είδηση για τον απίστευτο λαό της Ιαπωνίας. Συγχαρητήρια σε όλους!», έγραψε ο Τραμπ, αποφεύγοντας ωστόσο να κατονομάσει τη νέα πρωθυπουργό.

Η απάντηση της Τακάιτσι
Η 64χρονη Σανάε Τακάιτσι, γνωστή για τις υπερσυντηρητικές και εθνικιστικές θέσεις της, απάντησε μέσω X (Twitter) εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τα «θερμά λόγια» του Αμερικανού προέδρου.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένη για τα ενθαρρυντικά του σχόλια. Ειλικρινά ελπίζω να συνεργαστούμε στενά με τον πρόεδρο Τραμπ, ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συμμαχία Ιαπωνίας – Ηνωμένων Πολιτειών και να προωθήσουμε έναν ελεύθερο και ανοικτό Ινδο-Ειρηνικό», σημείωσε.

Η Τακάιτσι, που ηγείται του κυβερνώντος ΦΔΚ, αναμένεται να λάβει τυπικά την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης εντός των επόμενων ημερών. Η ανάληψη της πρωθυπουργίας από γυναίκα αποτελεί ορόσημο για την ιαπωνική πολιτική σκηνή, η οποία παραδοσιακά κυριαρχείται από άνδρες.

 
