Ωρα Πατρών: Για το «χαράτσι» της ΔΕΥΑΠ από την Λαϊκή Συσπείρωση...

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη «Ωρα Πατρών» με επικεφαλής τον Γιώργο Ρώρο, αναφέρει:

«Σύμφωνα με την Eurostat τέσσερεις στους δέκα πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Σχεδόν το 30% των πολιτών δίνει το μισό μισθό σε ενοίκιο, ενώ το εναπομείναν λιγοστό εισόδημα καταναλώνεται σε είδη πρώτης ανάγκης και στην ενέργεια. Αυτή η πολιτική έχει ονοματεπώνυμο, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Το κουτί είναι άδειο, δεν περιέχει δώρο, όπως προσπαθεί να μας ξεγελάσει η κυβέρνηση, με το περιτύλιγμα αναπτυξιακής έκρηξης και κορδέλες υποσχέσεων ευημερίας.

Την ώρα που η κοινωνία γονατίζει, η Δημοτική αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης, του κ. Πελετίδη, χαρατσώνει με αυξήσεις τις τιμές του νερού, τόσο στα πάγια τέλη όσο και με την κατάργηση εκπτώσεων σε πρώην κοινότητες, που οι ανάγκες και η χρήση του νερού διαφέρουν ουσιαστικά από το κέντρο της πόλης.

Η οριζόντια πολιτική που επιλέγει γνωρίζει πολύ καλά ότι μεταφέρει το βάρος στους αδύναμους

Επιβάλλονται μέτρα οριζόντιας πολιτικής επιβάρυνσης χωρίς καμία χωρική ή κοινωνική διάκριση.

Tα επιχειρήματα της ΔΕΥΑΠ για αύξηση λόγω του ενεργειακού κόστους, όταν η ίδια επί πολλά έτη παραμένει αντίθετη σε λύσεις που θα την αντιστάθμιζαν είναι αίολη. Επειδή δε, δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, ΥΠΕΝΘΥΜΪΖΟΥΜΕ ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα πρότεινε να παραδώσει την διαχείριση του φράγματος Πείρου-Παραπείρου για 99 χρόνια στο Δήμο αλλά η Δημοτική αρχή Πελετίδη αρνήθηκε. Το ίδιο έπραξε η Δημοτική αρχή Πελετίδη, όταν το Δημοτικό συμβούλιο Μάρτιο 2020 αποφάσισε τη δημιουργία φορέα με τρείς όμορους και δεν την υλοποίησε, με αποτέλεσμα η διαχείριση του φράγματος να έχει περάσει σε ιδιώτη και οι δημότες να επιβαρύνονται εκατομμύρια ευρώ για την αμοιβή του εργολάβου που έχει αναλάβει τη διαχείριση..

Σε όλους τους δήμους η Λαϊκή Συσπείρωση σηκώνει σημαία αντίστασης και ανυπακοής απέναντι στις αυξήσεις, στην Πάτρα που θα μπορούσε να εφαρμόσει την πολιτική της κάνει το εντελώς αντίθετο, ό,τι κάνουν οι “συντηρητικοί” δήμαρχοι. Τα βάρη στους πολίτες…

Περιμέναμε δε, από τη δημοτική αρχή του ΚΚΕ αφουγκράζομενη τις λαϊκές όπως ισχυρίζεται ανάγκες, αντί να προβεί σε οριζόντιες αυξήσεις, τουλάχιστον να προβλέψει ειδική μέριμνα για τους συμπολίτες μας που έχουν πληγεί σοβαρά και υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές, για τους αγρότες που έχασαν καλλιέργειες και εισόδημα, για τους κτηνοτρόφους που είδαν το ζωικό τους κεφάλαιο να χάνεται.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

• μηδενισμό των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και εκπτώσεις στα τέλη ύδρευσης/αποχέτευσης για ακίνητα και εγκαταστάσεις (οικίες ή επιχειρήσεις) που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. όπως και για κτηνοτροφικές και αγροτικές υποδομές που υπέστησαν ζημιές.

• μηδενισμό και αντίστοιχες εκπτώσεις στα τέλη ύδρευσης για αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν ζημιές σε καλλιέργειες, μερική ή ολική ή απώλεια του ζωικού κεφαλαίου τους.

Τέλος, για να επισημάνουμε τις δυνατότητες που έχει κάθε Δήμος για την ενίσχυση των δημοτών του, ο Δήμος Νέας Σμύρνης που δεν έχει κομμουνιστή δήμαρχο, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, έδωσε έκτακτο Χριστουγεννιάτικο επίδομα σε 520 ευάλωτες οικογένειες της πόλης συνολικού ύψους 70.000€. Ας παραδειγματιστεί ο κομμουνιστής δήμαρχος κ. Πελετίδης.

Είναι αυτό που λέει ο λαός…άλλα να λες και άλλα τελικά να κάνεις…»

