Ωρα Πατρών: «Ορισμός της υποκρισίας από τη δημοτική αρχή»

Σκληρή κριτική της παράταξης «Ώρα Πατρών» στον Κώστα Πελετίδη για την απόρριψη των ελαφρύνσεων στα δημοτικά τέλη και τα εισιτήρια των φοιτητών.

23 Απρ. 2026 10:13
Pelop News

Μετωπική επίθεση στη Δημοτική Αρχή της Πάτρας εξαπολύει η παράταξη «Ώρα Πατρών», με αφορμή την πρόσφατη απόρριψη της πρότασής της για την οικονομική ανακούφιση των φοιτητών που σπουδάζουν στην πόλη.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Τον Οκτώβριο του 2024 η παράταξη μας Ώρα Πατρών είχε καταθέσει στο δημοτικό συμβούλιο πρόταση για την επιδότηση των εισιτηρίων των φοιτητών.

Η πρόταση απορρίφθηκε από την δημοτική παράταξη του κ. Πελετίδη.
Επανήλθαμε το 2025 και επιπλέον προτείναμε την απαλλαγή ή μείωση κατά 50%  των δημοτικών τελών για τους φοιτητές.
Στο υπόμνημά μας αναφέραμε το ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, καθώς και τα προβλήματα πού αντιμετωπίζουν οι φοιτητές εξαιτίας των αυξήσεων του κόστους της ζωής. Ενέργεια, τρόφιμα, αυξημένα ενοίκια με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Ένας φοιτητής που ενοικιάζει μία γκαρσονιέρα  τριάντα τετραγωνικών με μία απαλλαγή των δημοτικών τελών θα είχε ωφέλεια 30€ το χρόνο ή με 50% 15€ το χρόνο.
Η πρότασή μας αγκαλιάστηκε από πολλούς φοιτητικούς συλλόγους έτσι οι τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης  επανάφεραν την πρόταση μας στο προχθεσινό δημοτικό συμβούλιο για να την απορρίψει η Λαϊκή Συσπείρωση του κ. Πελετίδη.
Συμβαίνει ωστόσο το εξής οξύμωρο, η φοιτητική οργάνωση του ΚΚΕ φέρνει το θέμα της μείωσης του εισιτηρίου ή των δημοτικών τελών σε πολλές πόλεις Ηράκλειο, Χανιά, Λάρισα, Ιωάννινα. Πιέζει και καταγγέλλει όσους δημάρχους δεν την αποδέχονται.
Στην Πάτρα η δημοτική παράταξη του ΚΚΕ, η Λαϊκή Συσπείρωση,  πιστεύει ότι ζούμε στην ιδανική πόλη, την Γη της επαγγελίας. οι φοιτητές έχουν λυμένα όλα τα προβλήματα.
Στο δημοτικό συμβούλιο απέρριψαν την πρόταση μείωσης κατά 50% των δημοτικών τελών αποδεικνύοντας εμφατικά ότι η θεωρία του ΚΚΕ απέχει παρασάγγας από την πράξη.
Πρωτοπόροι στα κούφια λόγια, τις υπερβολές και τις φανφάρες.
Θα μπορούσε η Λαϊκή Συσπείρωση και το ΚΚΕ να εφαρμόσουν τις θεωρίες, στην πράξη και να αποτελέσουν πρότυπο δήμου, όαση στην έρημο του καπιταλισμού, αλλά μάλλον περιμένουν την Δευτέρα Παρουσία..
Διαλεκτική σχέση: η μαρξιστική θεώρηση τονίζει ότι θεωρία γεννιέται από την πράξη και η πράξη καθοδηγείται από την θεωρία.
Αλλά από τον μαρξισμό και την διαλεκτική έχει πάρει προ πολλού διαζύγιο η Δημοτική αρχή της Πάτρας.

