Ουκρανία: Νέα πυραυλική επίθεση των Ρώσων – Αναφορές για εκρήξεις

Δύο εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Χμελνίτσκι, η οποία βρίσκεται 274 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου, δήλωσε ο επικεφαλής της ομώνυμης περιφέρειας.

Λίγη ώρα από τη στιγμή που σήμανε συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές σε όλη τη χώρα σήμερα το πρωί, οι αρχές σε αρκετές περιοχές στη νότια και την ανατολική Ουκρανία προειδοποίησαν για προληπτικές διακοπές ρεύματος για τον περιορισμό της ζημιάς στο δίκτυο από κάποιο πλήγμα.

Explosions are being reported in #Khmelnytskyi. pic.twitter.com/UGTlgSwHmt

— NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2023