ΠΑΕ Αρης: «Κανένα στέλεχος δεν εμπλέκεται στην δολοφονία του 20χρονου»

Ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα (20/3) η ΠΑΕ Άρης, με αφορμή δηλώσεις του συνηγόρου της οικογένειας του Κλεομένη, ο οποίος τονίζει σε δηλώσεις του ότι στη δολοφονία του 20χρονου «εμπλέκονται πρόσωπα» της «κιτρινόμαυρης» εταιρείας.

Η ΠΑΕ Άρης λέει, μεταξύ άλλων, πως κανένα στέλεχός της δεν απολύθηκε ή εμπλέκεται στο αιματηρό δολοφονικό συμβάν στην Καλαμαριά, την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τονίζει ότι οι συνεχόμενες δηλώσεις του δικηγόρου, Νίκου Αλεξανδρή είναι «εμπρηστικές και ανυπόστατες».

Μάλιστα, τονίζει ότι οι δηλώσεις του δε θα μείνουν αναπάντητες.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, αναφέρει:

«Προς μεγάλη μας απογοήτευση γίναμε κοινωνοί της είδησης ότι με τον θάνατο του Κλεομένη σχετίζονται στελέχη της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, που, μάλιστα, υποκίνησαν και προσπάθησαν, στη συνέχεια, να υποθάλψουν τον δράστη.

Η είδηση ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό εμπλέκεται στέλεχος και μάλιστα «μεγάλο» της ΠΑΕ, το οποίο, μάλιστα, απολύθηκε λίγες ώρες μετά το συμβάν είναι απόλυτα ψευδής και ανυπόστατη.

Κανένας υπάλληλος ή στέλεχος της ΠΑΕ δεν εμπλέκεται και δεν απολύθηκε ούτε την επόμενη, ούτε την μεθεπόμενη του συμβάντος, γεγονός ευκόλως διαπιστούμενο.

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της στην όλη προσπάθεια καπήλευσης του τραγικού αυτού συμβάντος.

Οι συνεχόμενες δηλώσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου της οικογένειας του Κλεομένη περί εμπλοκής και άλλων στελεχών της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, πέρα από εμπρηστικές και ανυπόστατες, την δεδομένη στιγμή υποκινούν την βία και σίγουρα δεν θα μείνουν αναπάντητες.

