Παναιγιάλειος – Αντώνης Ρέλλας στην «Π»: «Αυτό που βιώσαμε ήταν ένα γήπεδο-στάβλος»

Ο Παναιγιάλειος διανύει μια περίοδο επαναπροσδιορισμού και ανασυγκρότησης, σε μια χρονιά που, παρά τις δυσκολίες, άφησε θετικό αποτύπωμα τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων. Με την ομάδα να θέτει σταθερές βάσεις για το μέλλον και να στοχεύει εκ νέου σε πρωταγωνιστικό ρόλο, ο γενικός διευθυντής της, Αντώνης Ρέλλας προχωρά σε έναν ουσιαστικό απολογισμό της σεζόν, αναδεικνύοντας επιτυχίες, προκλήσεις, αλλά και τα ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του -δίνοντας την απαραίτητη οργανωτική ώθηση- σε συνδυασμό με τη συλλογική προσπάθεια της διοίκησης, αλλά και το υγιές κλίμα που καλλιεργήθηκε μεταξύ των παικτών, που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για μια χρονιά που μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη.

Ο ίδιος αρκετά αιχμηρός δεν διστάζει να αναφερθεί σε ζητήματα διαιτησίας και παρασκηνίου, τα οποία -όπως υποστηρίζει- επηρέασαν στο μέγιστο την τελική βαθμολογική εικόνα, στερώντας από τον Παναιγιάλειο τη δυνατότητα να πετύχει ακόμα περισσότερα μέσα στο γήπεδο. Παράλληλα, επισημαίνει τις αντικειμενικές δυσκολίες που προέκυψαν σε κρίσιμους αγώνες, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα διατήρησε υψηλό επίπεδο απόδοσης, ειδικά στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Με έναν πιο έτοιμο κορμό, σαφή αγωνιστική κατεύθυνση και την ιστορική συγκυρία των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου, ο Παναιγιάλειος φιλοδοξεί να κάνει το επόμενο βήμα και να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες του μέσα στην επόμενη χρονιά.

-Φέτος ο Παναιγιάλειος κέρδισε το στοίχημα της ανασυγκρότησής του. Ποια θεωρείτε πως ήταν η αγωνιστική παρουσία του; Λειτούργησε το διοικητικό πλάνο;

Ασφαλώς. Ο Παναιγιάλειος έβαλε και τις αγωνιστικές και τις διοικητικές του βάσεις για να στοχεύσει κάπου ψηλά. Ο συνδυασμός ήταν τόσο η βασική συμμετοχή και η χρηματοδότηση από τον άνθρωπο που βοήθησε τα μέγιστα, τον Δημήτρη Ανδριόπουλο, όσο και οι προσπάθειες όλου του ΔΣ. Θεωρώ ότι ήταν μια απολύτως επιτυχημένη χρονιά. Αρα, το πλάνο πέτυχε και είμαστε ικανοποιημένοι.

-Ποιο ήταν εκείνο το στοιχείο που σας έκανε να αποδεχτείτε την πρόταση του νέου γενικού διευθυντή; Είστε ευχαριστημένος από τη συνεργασία σας με το ΔΣ, το προπονητικό team και τους παίκτες;

Αποδέχτηκα την τιμητική αυτή πρόσκληση που μου έγινε από τον Δημήτρη Ανδριόπουλο, ώστε να βοηθήσω με την εμπειρία μου και τις ικανότητες που απέκτησα από την προηγούμενη θητεία μου στην ομάδα. Σαφώς και πετύχαμε, γιατί οι ρόλοι ήταν διακριτοί, με αποτέλεσμα να έχω μία άριστη συνεργασία τόσο με τα μέλη του ΔΣ όσο και από τους παίκτες, καθώς το κλίμα ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Η ίδια η ομάδα λειτούργησε ως μια οικογένεια και αυτό θεωρώ ότι ήταν και ένα από τα μυστικά της επιτυχημένης πορείας του Παναιγιαλείου.

-Φέτος είχαμε στην ομάδα διοίκηση πρωτοδικείου. Θεωρείτε ότι τα πήγε καλά και τι θα πρέπει να διορθώσει αν παραμείνει στο μέλλον;

Σίγουρα πήγε καλά. Τώρα που έληξε η χρονιά μπορούμε να σκεφτούμε τι κερδίσαμε, τι χάσαμε και σίγουρα να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα για να είμαστε καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί όλοι οι εμπλεκόμενοι και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα την επόμενη χρονιά.

-Τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα, τι παραπάνω θεωρείτε ότι είχαν οι δύο ομάδες που βγήκαν πάνω από τον Παναιγιάλειο και προχώρησαν στην επόμενη φάση;

Δεν θα μασήσω τα λόγια μου. Δυστυχώς οι άλλες δύο ομάδες είχαν κάποια πράγματα που δεν είχαμε εμείς και πολύ λυπάμαι που το λέω, αλλά στην Ελλάδα το παρασκήνιο ήδη ζει και βασιλεύει. Ο Παναιγιάλειος πήρε 61βαθμούς μέσα στο γήπεδο, ενώ οι άλλοι 2 αντίπαλοι θεωρώ ότι ευνοήθηκαν με κάποιες αποφάσεις της διαιτησίας. Ετσι, και στο παιχνίδι με τον «Μιλτιάδη» και στο Κιάτο στα play off αδικηθήκαμε από δύο πολύ κακές, «σφαγιαστικές», θα έλεγα, διαιτησίες που μας στέρησαν τη νίκη.

-Εχετε διατελέσει πρόεδρος του Παναιγιαλείου επί σειρά ετών, όταν η ομάδα βρισκόταν στη Β’ Εθνική και ήσασταν ταυτόχρονα και αντιπρόεδρος της Β’ κατηγορίας τη τάξει του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πώς βλέπετε την εξέλιξη του αθλήματος στις επαγγελματικές κατηγορίες; Εχει ανέβει το επίπεδο;

Η φετινή χρονιά ήταν μια μεταβατική χρονιά στη Super League 2. Την περίοδο 2026-27, η Super League θα εμφανιστεί έτσι κι αλλιώς με 16 ομάδες σ’ ένα σίγουρα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα αυτή η διαφοροποίηση να δώσει μεγαλύτερη αίγλη και περισσότερο ενδιαφέρον στις ομάδες που θα συμμετάσχουν.

-Απ’ την άλλη, ενώ ο Παναιγιάλειος είχε συνολικά 15 νίκες, 5 ισοπαλίες και μόνο 2 ήττες και παρέμεινε αήττητος στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, δεν μπόρεσε να κερδίσει σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια που θα τον έφερναν στην τελική φάση. Σας προβληματίζει αυτό το γεγονός;

Στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος η συγκομιδή ήταν πολύ σημαντική, γιατί κερδίσαμε και τον Πύργο. Σίγουρα δεν τα καταφέραμε να κερδίσουμε τη Ζάκυνθο στην τελευταία αγωνιστική και να πάρουμε εμείς το δεύτερο καλύτερο εισιτήριο. Οταν έχεις απέναντί σου καταδικαστικές διαιτησίες που αναγκαστικά -όπως μέσα στο Κιάτο- μας οδήγησαν να αφήσουμε εκτός κάδρου τον αγώνα, αναγκάζοντάς μας να κάνουμε τρεις αλλαγές πρωτοκλασάτων ποδοσφαιριστών για να μην τιμωρηθούν και να τους έχουμε όλους ετοιμοπόλεμους στο τελευταίο παιχνίδι, οι συνθήκες δεν ήταν ίδιες και να το τονίσω εδώ ότι ο Παναιγιάλειος στη δεύτερη φάση δέχτηκε 0 γκολ.

-Υπήρξε βοήθεια από τη σημερνή δημοτική αρχή και στο παρελθόν υπήρξε κάποια δημαρχία που βοήθησε περισσότερο;

Η περιορισμένη στήριξη από τη δημοτική αρχή, σε συνδυασμό με την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, δημιουργούν εμπόδια στην ασφάλεια των ποδοσφαιριστών. Πρόκειται για ένα ζήτημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση, ιδιαίτερα για έναν ιστορικό σύλλογο που φιλοδοξεί να επιστρέψει σε υψηλότερα επίπεδα. Αυτό που βιώσαμε ήταν ένα γήπεδο-στάβλος. Πρόκειται για ένα έργο που παραδόθηκε πριν ενάμιση χρόνο και με μεγάλο κόστος (στοίχησε 650.000ευρώ). Στην ουσία δεν μπορείς να παίξεις καλό ποδόσφαιρο, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω άλλες καταστάσεις.

-Πώς βλέπετε το γεγονός ότι μετά από αρκετά χρόνια ο Παναιγιάλειος έπαιξε με αντίπαλο την Παναχαϊκή και κέρδισε με 1-0 και στα δύο παιχνίδια, όπως και στο κύπελλο με 3-1; Με την ευκαιρία αυτή τι πιστεύετε και για την άλλη μεγάλη ομάδα του Νομού μας, με δεδομένο ότι η φετινή της χρονιά δεν ήταν και τόσο καλή;

Ημασταν αντίπαλοι και στο παρελθόν με την Παναχαϊκή στη Super League 2. Θεωρώ ότι και αυτή η ομάδα βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο ανασυγκρότησης. Είναι κρίμα για ομάδες επιπέδου Παναχαϊκής να βρίσκονται τόσο χαμηλά, αλλά και να μην έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Παναχαϊκή, όμως, είναι ένα μεγάλο μέγεθος και εύχομαι να βρει τον δρόμο της. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πολύ σύντομη η παρουσία της στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής.

-Εφόσον δεν κατάφερε να κερδίσει την άνοδο στη Β’ Εθνική, ποιοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι για την επόμενη χρονιά;

Οι στόχοι έχουν καθοριστεί ήδη από τη διοίκηση και θα είναι πάλι πρωταγωνιστικοί. Σίγουρα θα ξεκινήσουμε από μία καλύτερη αφετηρία, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η περυσινή ομάδα ήταν μια εντελώς καινούρια ομάδα με ελάχιστους παίκτες από την προηγούμενη χρονιά. Σήμερα υπάρχει μια βάση, ένας σημαντικός κορμός ποδοσφαιριστών, οπότε θα εμπλουτίσουμε και θα καλύψουμε τις αδυναμίες που εντοπίσαμε και θεωρώ ότι η χρονιά που έρχεται θα είναι πετυχημένη μιας και ο Παναιγιάλειος κλείνει τα 100 χρόνια ύπαρξής του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

