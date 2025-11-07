Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η αλήθεια για την κατάσταση του Λεσόρ, γράφονται τερατώδεις ανακρίβειες!

Η ανακοίνωση των «πρασίνων»

07 Νοέ. 2025 17:47
Με ανακοίνωση της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση όσον αφορά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ και τα όσα ισχύουν αναφορικά με την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Τονίζει ότι γράφονται τερατώδεις ανακρίβειες και σημειώνει ότι ο Γάλλος σέντερ έχει οστικό οίδημα και δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος που χρειάζεται για την επιστροφή στις προπονήσεις

Η ανακοίνωση:

«Ως ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα θέλαμε με σεβασμό και υπευθυνότητα και πάντα σε συνεννόηση με τον Ματίας Λεσόρ, να ενημερώσουμε σχετικά με την κατάσταση του αθλητή μας, καθώς, ειδικότερα τις τελευταίες ώρες, λέγονται και γράφονται τερατώδεις ανακρίβειες.

Ο Ματίας βρισκόταν στο τελικό στάδιο επανένταξης στις ομαδικές προπονήσεις. Ωστόσο, κατά την αύξηση του προπονητικού φορτίου, ένιωσε ενόχληση στην αριστερή ποδοκνημική και υποβλήθηκε άμεσα σε νέες ιατρικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αυτών έδειξαν ότι παρουσιάστηκε ένα οστικό οίδημα και το ιατρικό επιτελείο προχωρεί σε επαναξιολόγηση του πλάνου διαχείρισης του τραυματισμού.

Η επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα μετατεθεί χρονικά, καθώς η προστασία της υγείας των αθλητών αποτελεί πάντοτε αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την ομάδα μας.

Υπενθυμίζουμε ότι ζητήματα που αφορούν την υγεία των παικτών μας είναι απολύτως προσωπικά και δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο φημών, εικασιών ή «αποκλειστικών» πληροφοριών. Δεν θα επιτρέψουμε τέτοια θέματα να γίνονται προϊόν παραπληροφόρησης.

Ζητούμε από όλους σεβασμό προς τον αθλητή και την ομάδα, όπως ακριβώς πράττουμε κι εμείς με υπευθυνότητα και διαφάνεια στην ενημέρωση του κοινού.

Για το χρονοδιάγραμμα επανένταξής του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση αυστηρά και μόνο από την ομάδα μας»
