Πάσχα 2026: Πώς αμείβεται η εργασία στις αργίες

Συγκεκριμένες είναι οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που θα εργαστούν στις αργίες του Πάσχα Η νομοθεσία διαχωρίζει τις ημέρες σε υποχρεωτικές αργίες, ημιαργίες και εργάσιμες, καθορίζοντας αντίστοιχα τις απολαβές.

Μεγάλη Παρασκευή: Θεωρείται υποχρεωτική ημιαργία για τα εμπορικά καταστήματα, τα οποία απαγορεύεται να λειτουργήσουν πριν από τις 13:00. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις δεν αποτελεί νομοθετημένη αργία, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από ΣΣΕ, κανονισμό εργασίας ή επιχειρησιακή συνήθεια.

Μεγάλο Σάββατο: Είναι κανονική εργάσιμη ημέρα για όσους απασχολούνται τα Σάββατα, εκτός αν ισχύει ειδικό καθεστώς αργίας στην εκάστοτε επιχείρηση.

Αμοιβές Κυριακής και Δευτέρας του Πάσχα

Η Κυριακή του Πάσχα ακολουθεί τους κανόνες της Κυριακής αργίας, ενώ η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία για όλες τις επιχειρήσεις. Για όσους εργαστούν αυτές τις ημέρες, προβλέπονται τα εξής:

Προσαύξηση 75%: Υπολογίζεται επί του νόμιμου ωρομισθίου για τις ώρες απασχόλησης.

Ημερομίσθιο ή Μισθός: Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο λαμβάνουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους συν την προσαύξηση. Οι αμειβόμενοι με μισθό λαμβάνουν προσαύξηση 75% στο 1/25 του μισθού τους.

Αναπληρωματική Ανάπαυση (Ρεπό): Ειδικά για την εργασία την Κυριακή άνω των 5 ωρών, ο εργαζόμενος δικαιούται επιπλέον μία ημέρα ανάπαυσης μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Σημαντικές επισημάνσεις

Απαγορεύεται ο συμψηφισμός των οφειλόμενων ρεπό με τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας.

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας δεν προσμετρώνται στην ετήσια κανονική άδεια.

Επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις του νόμου και λειτουργήσουν χωρίς ειδική άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας, αντιμετωπίζουν υψηλά πρόστιμα για «πολύ σοβαρές παραβάσεις».

Σημειώνεται ότι τυχόν ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής που απορρέουν από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) ή έθιμα της επιχείρησης υπερισχύουν των γενικών διατάξεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



