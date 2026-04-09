Πάσχα με δύο πρόσωπα στον καιρό: Πού θα βρέξει και πότε θα μαλακώσει το σκηνικό

Με άστατο καιρό, κατά τόπους βροχές και μικρές θερμοκρασιακές μεταβολές θα κυλήσουν οι ημέρες μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ η γενική εικόνα δείχνει σταδιακή βελτίωση όσο πλησιάζουμε στο τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας. Το σκηνικό δεν παραπέμπει σε γενικευμένη κακοκαιρία, όμως σε αρκετές περιοχές θα χρειαστεί προσοχή, κυρίως από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και το Μεγάλο Σάββατο.

Για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, η ΕΜΥ προβλέπει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και βόρειο Αιγαίο, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες αργότερα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται παροδικές νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Πού θα βρέξει τις επόμενες ημέρες

Η εικόνα της Μεγάλης Παρασκευής παραμένει επίσης ήπια αλλά ασταθής. Η ΕΜΥ προβλέπει λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στα βόρεια ορεινά αναμένονται και λίγα χιόνια, ενώ η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Για το Μεγάλο Σάββατο, η επίσημη πρόγνωση κάνει λόγο για παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά με τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα εμφανιστούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Από το απόγευμα και μετά, η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα βορειοανατολικά.

Τι δείχνει η πρόγνωση για την Κυριακή του Πάσχα

Η Κυριακή του Πάσχα δείχνει καλύτερη εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Η ΕΜΥ προβλέπει λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα μπορεί να σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο, ενισχύοντας το πιο ανοιξιάτικο σκηνικό της ημέρας.

Αυτό σημαίνει ότι το ψήσιμο και οι εξωτερικές συγκεντρώσεις δεν φαίνεται να απειλούνται από γενικευμένα ή έντονα φαινόμενα, αν και σε ορισμένες περιοχές η αστάθεια δεν θα λείψει εντελώς, κυρίως νωρίς το πρωί ή σε ορεινά τμήματα αργότερα. Η γενική τάση, πάντως, είναι πιο ήπια και πιο φιλική σε σχέση με το υπόλοιπο τριήμερο.

Τι περιμένουμε σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, για σήμερα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις μεσημβρινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 12 έως 19 με 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα είναι πιο ήπια, με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς.

Πώς διαμορφώνεται συνολικά το σκηνικό μέχρι τη Δευτέρα

Η γενική τάση μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα παραμένει ήπια, χωρίς ενδείξεις για σοβαρή επιδείνωση που θα δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις. Για τη Δευτέρα, η ΕΜΥ βλέπει βαθμιαία αύξηση των νεφώσεων από τα δυτικά, με ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και αργότερα στο νότιο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Με λίγα λόγια, το φετινό Πάσχα θα κινηθεί ανάμεσα σε σύντομες βροχές, νεφώσεις και αρκετά ανοιξιάτικα διαστήματα, με την Κυριακή να εμφανίζει την πιο ευνοϊκή εικόνα. Δεν λείπει η αστάθεια, αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται ικανή να ανατρέψει συνολικά τα πασχαλινά σχέδια στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

