ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Στην Πάτρα αύριο 3/10 Χρηστίδης – Δήμας για τα εργασιακά

Την Παρασκευή 3/10/2025 , με την παρουσία του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλου Χρηστίδη Κοινοβουλευτικά Υπεύθυνος Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Νίκου Δήμα Γραμματέα του Τομέα Εργασίας, σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας για την καταγραφή και συζήτηση θεμάτων που άπτονται των εργασιακών.

Το πρόγραμμα της περιοδείας του κλιμακίου:

-09:00 Επίσκεψη στα Γραφεία της Γέφυρας Ριου-Αντιρρίου (Συνάντηση με την Εταιρία και το Σωματείο)

-11:30 Επίσκεψη στην INTRACOM (Πανεπιστημίου 254) (Συνάντηση με την Εταιρία και το Σωματείο)

-13:00 Επίσκεψη στην εταιρία ΤΙΤΑΝ στο Δρέπανο (Συνάντηση με την Εταιρία και το Σωματείο).

