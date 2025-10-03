ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Πλ. Ελευθερίας κατά Ισραήλ με κοινή δήλωση για τον στολίσκο προς τη Γάζα

Τα τέσσερα κόμματα εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, σε μια σπάνια κίνηση. Όπως αναφέρουν, τα τέσσερα κόμματα καλούν την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών που μετέχουν στον στόλο.

03 Οκτ. 2025 14:37
Pelop News

Συμμαχία των ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και Πλεύσης Ελευθερίας με αφορμή τον στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla και την επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων.

Τα τέσσερα κόμματα εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, σε μια σπάνια κίνηση. Όπως αναφέρουν, τα τέσσερα κόμματα καλούν την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών που μετέχουν στον στόλο.

Όπως αναφέρουν:
“Η επίθεση του ισραηλινού στρατού στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla χθες τα ξημερώματα σε διεθνή ύδατα συνιστά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Tα σκάφη της αποστολής έχουν καταληφθεί από δυνάμεις του Ισραήλ και παραμένει άγνωστο που έχουν μεταφερθεί οι επιβαίνοντες και τα μέλη των πληρωμάτων, μεταξύ των οποίων 27 Έλληνες πολίτες. Μαζί τους βρίσκεται και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου – η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

Καταδικάζουμε ρητά την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στα σκάφη του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και καλούμε την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας”.

Σημειώνεται πως χθες, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσαν κοινό αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία στο νομοσχέδιο για την τέταρτη Behlarra.
