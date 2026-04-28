Πάτρα: Χειροπέδες σε γυναίκα για ρευματοκλοπή σε οικία

Στη σύλληψη μίας γυναίκας στην Πάτρα προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μετά από έλεγχο που έγινε με τη συνδρομή συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ και αποκάλυψε παράνομη σύνδεση της κατοικίας της με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίστοιχες υποθέσεις ρευματοκλοπής έχουν καταγραφεί και πρόσφατα στην Αχαΐα.

Πάτρα: Χειροπέδες σε γυναίκα για ρευματοκλοπή σε οικία
28 Απρ. 2026 11:31
Pelop News

Ακόμη μία υπόθεση ρευματοκλοπής απασχόλησε τις Αρχές στην Πάτρα, όπου συνελήφθη χθες το πρωί μία ημεδαπή γυναίκα, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, παρουσία συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η οικία είχε συνδεθεί παράνομα με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ελέγχων που γίνονται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή για φαινόμενα παράνομης ηλεκτροδότησης, με τις Αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε τέτοιες παραβάσεις, καθώς συνεπάγονται οικονομική ζημία και κινδύνους για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Ανάλογες συλλήψεις έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα τόσο στη Δυτική Αχαΐα όσο και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται για περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει συμβεί και σε άλλες πρόσφατες υποθέσεις που εντοπίστηκαν μετά από ελέγχους με τη συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ.

