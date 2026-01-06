Πάτρα – Φονικό σε κλαμπ: Τρεις συλλήψεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναζητούνται έξι συνεργοί τους

Κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, σχηματίσθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σε βάρος των δυο αδελφών και ένος ακόμα ατόμο πυγμάχου «πορτιέρη» που συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας 5/01/2026, για τη φονική επίθεση με θύμα τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, σε νυχτερινο κατάστημα, τα ξημερώματα της Κυριακής 4/01/2026.

Οπως έγραψε χθες το pelop.gr οι τρεις κατηγορούμενοι που είχαν ταυτοποιηθεί εξαρχής αφού κατονομάστηκαν από τους φίλους του θύματος, παραδόθηκαν στην Αστυνομία, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «Με την ίδια κατηγορία βαρύνονται ακόμη έξι ημεδαποί άνδρες τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, ενώ συνελήφθησαν και δύο ακόμη άνδρες, ιδιοκτήτες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για υπόθαλψη και παρεμπόδιση δικαιοσύνης, καθώς και ψευδή κατάθεση.

Ειδικότερα, στις 04-01-2026, τα ξημερώματα, στην Πάτρα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι εννέα κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού και με ανθρωποκτόνο πρόθεση, επιτέθηκαν με λακτίσματα, γρονθοκοπήματα και με τη χρήση τραπεζοκαθισμάτων σε τέσσερις άνδρες, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί θανάσιμα ο ένας και οι υπόλοιποι τρεις να τραυματισθούν ελαφρά.

Οι κατηγορούμενοι μετά το περιστατικό τράπηκαν σε φυγή, ενώ οι ιδιοκτήτες του καταστήματος κατέθεσαν ψευδή γεγονότα σχετικά με την ύπαρξη ή μη καταγραφικού μηχανήματος στο κατάστημα, δυσχεραίνοντας με αυτό τον τρόπο το προανακριτικό έργο.

Μετά την ταυτοποίηση των κατηγορούμενων και την συλλογή πειστηρίων από τον τόπο του εγκλήματος, μετέβησαν χθες 05-01-2026, αργά το βράδυ, στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οι τρεις κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν».

Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των έξι ταυτοποιημένων συνεργών τους.

