Πάτρα: Η Ποσειδώνος στο Ρίο έγινε ξανά το βασίλειο του Ποσειδώνα – Ξανά οι ίδιες απίστευτες εικόνες

«Βενετία» ξανά ο παραλιακός δρόμος στο Ρίο – Προβλήματα και στην Ακτή Δυμαίων

Πάτρα: Η Ποσειδώνος στο Ρίο έγινε ξανά το βασίλειο του Ποσειδώνα - Ξανά οι ίδιες απίστευτες εικόνες
08 Ιαν. 2026 13:22
Pelop News

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή της Πάτρας και του Ρίου, με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση να μετατρέπουν για ακόμη μία φορά τον παραλιακό δρόμο του Ρίου σε… λιμνοθάλασσα. Η οδός Ποσειδώνος πλημμύρισε, με τα νερά να καλύπτουν το οδόστρωμα και τις εικόνες να θυμίζουν περισσότερο Βενετία παρά παραθαλάσσια πόλη της Αχαΐας.

Τα καιρικά φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα από τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ λόγω των ισχυρών ανέμων και της κακοκαιρίας παραμένει κλειστό το πορθμείο Ρίου – Αντιρρίου, προκαλώντας επιπλέον δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Προβλήματα και στην Πάτρα

Παράλληλα, στην Πάτρα καταγράφηκαν προβλήματα από συσσώρευση υδάτων, με πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της Ακτής Δυμαίων, όπου τα νερά κάλυψαν τμήματα του οδοστρώματος, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.

Νωρίς το πρωί σημειώθηκε και χαλαζόπτωση σε περιοχές της πόλης, ενώ δεν έλειψαν και τα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκαν διακοπές ρεύματος σε περιοχές όπως του Λάγγουρα, καθώς και πτώσεις δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους.

Σε επιφυλακή οι Αρχές

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, αποφεύγοντας δρόμους με συσσώρευση υδάτων.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί, με τις Αρχές να συνιστούν στους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

