Πάτρα: Ο Κώστας Μαλαμής παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και ανεβαίνει κι’ αυτός στο «βαγόνι» του Αλέξη Τσίπρα

Ο Κώστας Μαλαμής κατέβηκε από το «βαγόνι» τού συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ και ετοιμάζεται ν’ ανέβει στο «βαγόνι» του μέλους του υπό ίδρυση κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το βέβαιο είναι ότι παραμένει επιβάτης στην «αμαξοστοιχία» της Κεντροαριστεράς.

Η αφοπλιστική απάντηση που έδωσε στην «Πελοπόννησο» στο ερώτημα «γιατί, κύριε Μαλαμή, παραιτηθήκατε;», ήταν απολύτως ενδεικτική: «Ως πρόεδρος της συντονιστικής, λειτουργούσα πάντα θεσμικά γιατί έτσι το ένιωθα. Και προσπαθούσα με όλες μου τις δυνάμεις, με τους συνεργάτες μου, να βγάζω προς τα έξω την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Αισθάνθηκα, όμως, ότι ήρθε η ώρα να μπορώ να μιλάω ως Κώστας Μαλαμής και όχι ως συντονιστής…».

Το «υπονοούμενο» ήταν σαφέστατο. Ο Κώστας Μαλαμής είναι προ των πυλών της ένταξής του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. «Ναι, δεν το κρύβω. Αλήθεια είναι. Και λέω ευθέως ότι πρέπει σχεδόν όλοι να βρεθούμε εκεί. Είναι η μοναδική, θεωρώ, διέξοδος με προοπτική κυβερνησιμότητας. Δεν αμφισβητώ κανέναν και καμία. Σέβομαι τους πάντες. Πρωτίστως τον Σωκράτη Φάμελλο που έκανε τεράστιο αγώνα και κράτησε τον ΣΥΡΙΖΑ όρθιο και ενωμένο. Απλώς, όσοι οραματιζόμαστε ν’ απαλλαγούμε από το καθεστώς της κυβέρνησης Μητσοτάκη και θέλουμε μία λύση με προοπτική κυβερνησιμότητας, θα πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα».

Η «Πελοπόννησος», σε ρεπορτάζ της στις 9 Οκτωβρίου του 2025, για το ποιοι από την Αχαΐα έβλεπαν με θετικό μάτι την ένταξή τους στο κόμμα Τσίπρα, τους είχε χωρίσει σε 4 κατηγορίες: Οι «σεσημασμένοι» (δηλαδή οι σίγουροι), οι πιο μετριοπαθείς (ακραιφνείς «Τσιπρικοί», δηλαδή, κι αυτοί, αλλά πιο συγκρατημένοι εκείνη την περίοδο), οι αποχωρήσαντες (για Νέα Αριστερά) και οι εν αναμονή.

Τον Κώστα Μαλαμή τον είχαμε κατατάξει μεταξύ 1ης και 2ης κατηγορίας.

Είχε εκλεγεί δύο φορές ως συντονιστής της ΝΕ Αχαΐας. Πρώτα στις 20/12/2024 και μετά στις 16/11/2025. Είχε διαδεχθεί τον Κώστα Κόντη (ο οποίος εξελέγη 20/3/2024 και παραιτήθηκε 3/11/2024), ο οποίος με τη σειρά του είχε διαδεχθεί τον Φώτη Βασιλακόπουλο (είχε εκλεγεί 5/12/2023), τον πρώτο συντονιστή της μετά Τσίπρα εποχής.

Τη θέση του κ. Μαλαμή αναλαμβάνει προσωρινά η αναπληρώτρια συντονίστρια της ΝΕ Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Νικολίτσα Σουλούκου, η οποία θα συγκαλέσει πολύ σύντομα έκτακτη συνέλευση και αρχαιρεσίες.

Ενα απόσπασμα της επίσημης δήλωσης παραίτησής του: «Μετά από 40 χρόνια παρουσίας και δράσης στην ευρύτερη Αριστερά και υπηρετώντας τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχεδόν από την ίδρυσή του, αισθάνομαι πως η πολιτική μου διαδρομή φτάνει σε ένα κομβικό σημείο όπου οι κύκλοι πρέπει να κλείνουν για να ανοίξουν νέοι, πιο ελπιδοφόροι ορίζοντες.

Με αίσθημα ευθύνης και μετά από ώριμη σκέψη, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του συντονιστή, επιλέγοντας να βρεθώ στην πρώτη γραμμή των επερχόμενων διεργασιών.

Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ως συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας, υπηρέτησα με συνέπεια τη συλλογική μας προσπάθεια υπό τη σημερινή ηγεσία. Ωστόσο, η ανάγκη για μία νέα, αυθεντική έκφραση των προοδευτικών δυνάμεων με οδηγεί σε μία απόφαση συνείδησης. Οπως συμβαίνει σε ιστορικές στιγμές ανασύνθεσης, οφείλουμε να αφήνουμε πίσω την βολή των αξιωμάτων για να συναντηθούμε με το «νέο κύμα» που γεννιέται μέσα στην κοινωνία και την ανάγκη για μία μεγάλη υπέρβαση.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς κάθε συντρόφισσα και σύντροφο για την τεράστια τιμή και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν αναθέτοντάς μου την ευθύνη της οργάνωσής μας.

Αποχωρώ από το αξίωμα, αλλά όχι από τη δράση. Παραμένω στην πρώτη γραμμή στην προσπάθεια για μία Αριστερά που τολμά να συνομιλήσει ξανά με το μέλλον.

Ραντεβού στους νέους αγώνες που έχουμε χρέος να δώσουμε».

