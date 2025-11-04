Πάτρα: Ποιες περιοχές θα «διψάσουν» την Τετάρτη 5/11

Την Τετάρτη 5/11/2025, θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετατόπισης αγωγού ύδρευσης στην οδό Υπαπαντής στο Γηροκομειό, στην Πάτρα.

Λόγω των εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή Γηροκομείου – Διάκου και τμήμα της οδού Εγλυκάδος (Τιμοθέου – Καραβαγγέλη – Αγελάου), από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

«Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης. Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



