Πάτρα – Πρώην Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα: Προσωρινό «μπλόκο» μιας βδομάδας για την κατεδάφιση

Αντιμέτωπη με βροχή ερωτήσεων βρέθηκε το πρωί η δημοτική Αρχή στη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής αναφορικά με το θέμα της κατεδάφισης του πρώην Κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών.

Όπως είχε προαναγγείλει η «Π», είχε προγραμματιστεί η παραλαβή της τεχνικής μελέτης που προτείνει την κατεδάφιση του κτιρίου επειδή κρίθηκε επικίνδυνο και ακατάλληλο, ενώ στην ίδια απόφαση προβλεπόταν να προχωρήσουν και οι διαδικασίες για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός του έργου της κατεδάφισης.

Όμως, η απουσία του αντιδημάρχου Παναγιώτη Μελά για λόγους υγείας σε συνδυασμό με τον καταιγισμό ερωτήσεων και διευκρινήσεων από την αντιπολίτευση, οδήγησε στην αναβολή της συζήτησης του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, ενώ επιπλέον οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τον Αντιδήμαρχο και τον μελετητή για όσα ήθελαν να απαντηθούν.

Η πρώτη ένσταση που εκφράστηκε ήταν από τον Βασίλη Αϊβαλή, στον οποίο προξένησε εντύπωση ότι ενώ για 17 χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα για το κτίριο, στη χθεσινή συνεδρίαση πήγε να περάσει «πακέτο» η παραλαβή της μελέτης και η κατεδάφιση.

Από την πλευρά του ο Φίλιππος Οικονόμου της παράταξης Σβόλη κατάθεσε σειρά ερωτήσεων όπως αν έχει γνωμοδοτήσει το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, αν έχει αποφασιστεί τι θα αντικαταστήσει το κτίριο, αν υπάρχει πρόβλεψη για το πως θα λειτουργεί η Οθωνος Άμαλίας και το πάρκινγκ στο παλιό λιμάνι την περίοδο της κατεδάφισης αλλά και αν ζητήθηκε από τους μελετητές να εκτιμήσουν το κόστος επισκευής του κτιρίου.

Επιπλέον, ο Πέτρος Ψωμάς ζήτησε να συζητηθεί το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, με τον πρόεδρο της Επιτροπής και άντιδήμαρχο Μιχάλη Αναστασίου να υποστηρίζει πως το θέμα δεν θα πάει στο δημοτικό συμβούλιο.

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο κ. Αϊβαλής και ζήτησε να κάνουν οι μελετητές ειδική παρουσίαση στο δημοτικό συμβούλιο, την δημοτική επιτροπή ή να γίνει μια συνάντηση στο δημαρχείο. Με αυτή την πρόταση συμφώνησε και ο Πέτρος Ψωμάς.

Από την πλευρά του ο Μιχάλης Αναστασίου σημείωσε πως η απόφαση για την κατεδάφιση έχει ήδη παρθεί από το δημοτικό συμβούλιο αλλά και πως στη μελέτη για το παραλιακό μέτωπο δεν θα βρίσκεται το κτίριο.

Τελικά, αποφασίστηκε επειδή έλειπε ο κ. Μελάς να συζητηθεί το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση αλλά και να γίνει μία συνάντηση στο δημαρχείο για να αναλυθεί σε όσους θέλουν η τεχνική έκθεση των μελετητών.

Φαίνεται πως θα χρειαστεί μία ακόμα εβδομάδα μέχρι να παρθεί η απόφαση για την κατεδάφιση του κτιρίου, που χαρακτηρίζεται ως «δημόσιος κίνδυνος» στην τεχνική έκθεση του μελετητή.

