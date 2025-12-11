Πάτρα-Προσφυγικά: Πρωτο βήμα η επιχείρηση της Ασφάλειας – Η πίεση φέρνει αποτέλεσμα, τι λένε οι κάτοικοι

Η πρόσφατη επιχείρηση της Αστυνομίας στα Προσφυγικά της Πάτρας δεν ήταν ένα απλό περιστατικό. Ηταν μια προσπάθεια να σταλεί μήνυμα ότι η κατάσταση στην περιοχή δεν μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό. Οι κάτοικοι λένε ότι η γειτονιά έχει αλλάξει σε τέτοιο βαθμό ώστε να φοβούνται ακόμη και για τις πιο απλές μετακινήσεις τους. Η εικόνα αυτή έχει χτιστεί μέσα από συχνά επεισόδια βίας, διαρρήξεις σε σπίτια και επιθέσεις σε διερχόμενους.

Πολλοί αναφέρουν ότι συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων κινούνται καθημερινά μέσα στη συνοικία και δημιουργούν ένταση. Οι κινήσεις τους συνδέονται, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, με κλοπές και καταστροφές. Στην περιοχή έχουν γίνει επανειλημμένα περιστατικά όπου ανήλικοι ρίχνουν πέτρες σε αυτοκίνητα. Αλλες φορές αναφέρονται επιθέσεις σε πεζούς, ακόμη και μέρα μεσημέρι. Η Αστυνομία έχει καταγράψει διαρρήξεις σε σπίτια και αποθήκες που βρίσκονται γύρω από τα στενά των Προσφυγικών. Η καθημερινότητα πολλών ανθρώπων έχει αλλάξει.

Η μεγάλη επιχείρηση της Ασφάλειας Πάτρας θεωρείται από τις Αρχές ως ένα πρώτο βήμα. Συνελήφθησαν άτομα που κατηγορούνται ότι οργάνωναν διαρρήξεις και χρησιμοποιούσαν ανήλικους για να μπαίνουν σε σπίτια. Παράλληλα έγιναν πολλές προσαγωγές. Πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα είχε διάρκεια και ότι η αστυνομία είχε συγκεντρώσει στοιχεία από περιστατικά των τελευταίων μηνών.

Οι κάτοικοι λένε ότι μετά τις συλλήψεις παρατήρησαν μια μικρή αλλαγή. Τα περιστατικά έγιναν πιο αραιά. Παραμένει όμως ο φόβος ότι η κατάσταση μπορεί να ξαναγυρίσει στα ίδια επίπεδα αν δεν υπάρχει συνεχής παρουσία της αστυνομίας. Ζητούν σταθερές περιπολίες. Θέλουν να νιώσουν ότι η γειτονιά τους προστατεύεται. Πολλοί επισημαίνουν ότι η περιοχή έχει μείνει για χρόνια χωρίς οργανωμένη υποστήριξη και ότι αυτό επέτρεψε σε ομάδες παραβατών να κινηθούν ανεξέλεγκτα.

Το ζητούμενο για τους κατοίκους είναι να επανέλθει η ηρεμία. Θέλουν μια καθημερινότητα χωρίς φόβο. Η τελευταία επιχείρηση δείχνει ότι οι αρχές έχουν πρόθεση να παρέμβουν ουσιαστικά. Το αν η αλλαγή θα κρατήσει εξαρτάται από τη συνέχεια της αστυνομικής παρουσίας και από το αν οι έρευνες θα εντοπίσουν και άλλα άτομα που εμπλέκονται σε αντίστοιχες πράξεις.

