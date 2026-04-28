Πάτρα: Τους έπιασαν πάνω από αυτοκίνητο που πήγαν να «ανοίξουν» – Εμπλέκονται και σε κλοπές

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν στην Πάτρα ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να επιχείρησαν να διαρρήξουν σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από την έρευνα προέκυψε ότι συνδέονται και με δύο υποθέσεις κλοπών σε καταστήματα το προηγούμενο διάστημα.

Πάτρα: Τους έπιασαν πάνω από αυτοκίνητο που πήγαν να «ανοίξουν» – Εμπλέκονται και σε κλοπές
28 Απρ. 2026 11:46
Pelop News

Άμεση ήταν η επέμβαση αστυνομικών της Άμεσης Δράσης Πατρών το βράδυ της προχθεσινής ημέρας στην Πάτρα, όπου συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, τη στιγμή που φέρονται να επιχειρούσαν να διαρρήξουν σταθμευμένο όχημα με σκοπό την κλοπή.

Οι δύο κατηγορούμενοι δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την πράξη τους, καθώς εντοπίστηκαν από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή και ακινητοποιήθηκαν άμεσα. Η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. στο σημείο απέτρεψε τη διάρρηξη πριν αυτή εξελιχθεί σε τετελεσμένη κλοπή.

Κατά τους σωματικούς ελέγχους που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του άνδρα έναν αναδιπλούμενο σουγιά και ένα κατσαβίδι, τα οποία και κατασχέθηκαν. Τα ευρήματα αυτά ενίσχυσαν την εικόνα που σχημάτισαν οι Αρχές για οργανωμένη απόπειρα παραβίασης του οχήματος.

Η υπόθεση όμως δεν σταμάτησε εκεί. Από την προανάκριση που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται και σε δύο ακόμη υποθέσεις κλοπών σε καταστήματα, το διάστημα από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 12 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μία υπόθεση αφορά απόπειρα και η άλλη τετελεσμένη κλοπή, με τους κατηγορούμενους να φέρονται να αφαίρεσαν συνολικά το ποσό των 100 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνει την απόπειρα διάρρηξης οχήματος, καθώς και τη σύνδεσή τους με τις δύο υποθέσεις κλοπών που εξιχνιάστηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας. Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν οι δύο κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην Πάτρα.

