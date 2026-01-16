Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιορτή με αιχμές, επίθεση Πελετίδη σε ΥΠΠΟ και Φωτήλα

Η χθεσινή συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο για την έναρξη και το περιεχόμενο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 ανέδειξε όχι μόνο τον πλούτο και τη συλλογική δυναμική της φετινής διοργάνωσης, αλλά και τις έντονες πολιτικές αιχμές που τη συνόδευσαν. Παρά το εορταστικό πλαίσιο, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης έδωσε σαφές πολιτικό στίγμα, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση κατά του υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο κατηγόρησε ότι «μοιράζει λόγια» χωρίς ουσιαστική οικονομική στήριξη, παρά το πανελλαδικό και διεθνές αποτύπωμα του θεσμού.

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το πρόγραμμα και οι εκδηλώσεις

Η κριτική του δημάρχου επεκτάθηκε και σε προσωπικό επίπεδο, καθώς ερωτηθείς για δηλώσεις του αχαιού υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα, επέλεξε να απαντήσει με το δηκτικό σχόλιο «μην κατεβάζουμε το επίπεδο της συνέντευξης». Η φράση αυτή λειτούργησε ως σαφές πολιτικό μήνυμα και προκάλεσε αίσθηση, σκιάζοντας εν μέρει το κλίμα συναίνεσης και γιορτής που επιχειρήθηκε να αναδειχθεί.

Στο επίκεντρο των δηλώσεων του Κώστα Πελετίδη βρέθηκε ο κοινωνικός ρόλος του Πατρινού Καρναβαλιού. Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι, μέσα σε μια περίοδο γεμάτη οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, η πόλη οφείλει να προσφέρει χαρά, ανάταση και συλλογική διέξοδο στους κατοίκους της. Τόνισε ότι, παρά τη μικρότερη χρονική διάρκεια της φετινής διοργάνωσης, το πρόγραμμα είναι πυκνό και ικανό να καλύψει τις προσδοκίες πολιτών και επισκεπτών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο ζήτημα της χρηματοδότησης. Ο δήμαρχος, παρότι αναφέρθηκε ξεκάθαρα στην οικονομική στενότητα και στην έλλειψη στήριξης από την Πολιτεία, επανέλαβε για ακόμη μία φορά την άρνησή του στην εμπλοκή χορηγών. Οπως υποστήριξε, η οικονομική ενίσχυση από ιδιωτικά συμφέροντα αλλοιώνει το μήνυμα και τον χαρακτήρα του θεσμού, καθώς μετατρέπει το Καρναβάλι σε διαφημιστική πλατφόρμα, απομακρύνοντάς το από τον λαϊκό, συλλογικό και κοινωνικό του χαρακτήρα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, Παύλος Σκούρας, εστίασε στο καλλιτεχνικό και οργανωτικό σκέλος της φετινής διοργάνωσης, παρουσιάζοντας ένα Καρναβάλι «πυκνό σε δράσεις» που διατηρεί αμείωτη την καρναβαλική ένταση μέχρι την κορύφωσή του. Εδωσε έμφαση στη φιλοσοφία της Τελετής Εναρξης με θεματικό τίτλο «Βγες από την Οθόνη», ως κάλεσμα επιστροφής στη ζωντανή εμπειρία και στη συλλογική δημιουργία, με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων και τοπικών καλλιτεχνικών σχημάτων.

Η Πάτρα μπαίνει σε καρναβαλικό χρόνο: Ανοίγει η αυλαία του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εκδηλώσεις της Εναρξης και στην παραγωγή των αρμάτων, που φέτος θα είναι συνολικά 18 -19 για το Καρναβάλι των Μεγάλων και των Μικρών, εκ των οποίων 13-14 καινούργια. Ο φετινός Καρνάβαλος θα είναι ο Διόνυσος, ενώ το άρμα της Βασίλισσας θα είναι άνθινο, με κεντρικό θέμα τον Κύκνο με φλαμίνγκο.

Πάντως, την παράσταση έκλεψε η φετινή Βασίλισσα, Μαρίζα Φλωράτου, που ευχήθηκε ένα Καρναβάλι με ασφάλεια, ελευθερία, χωρίς βία και ουσίες.

ΔΙαβάστε επίσης: Η Βασίλισσα Μαρίζα Φλωράτου στην «Π» &#8211; Με καρναβαλικό στ-αίμα

Το τριήμερο της Εναρξης, ξεκινάει από σήμερα Παρασκευή και θα διαρκέσει έως μεθαύριο Κυριακή, με τον Τελάλη, την αυριανή παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου, τις πομπές στους δρόμους της πόλης και την αυριανή επίσημη Τελετή Εναρξης στην πλατεία Γεωργίου. Παράλληλα, η έναρξη του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού και οι δράσεις για το Καρναβάλι των Μικρών θέτουν από νωρίς σε κίνηση τους μηχανισμούς της μεγαλύτερης γιορτής της πόλης.

