Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιορτή με αιχμές, επίθεση Πελετίδη σε ΥΠΠΟ και Φωτήλα

Η χθεσινή συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο για την έναρξη και το περιεχόμενο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 ανέδειξε όχι μόνο τον πλούτο και τη συλλογική δυναμική της φετινής διοργάνωσης, αλλά και τις έντονες πολιτικές αιχμές που τη συνόδευσαν. Παρά το εορταστικό πλαίσιο, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης έδωσε σαφές πολιτικό στίγμα, εξαπολύοντας ευθεία επίθεση κατά του υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο κατηγόρησε ότι «μοιράζει λόγια» χωρίς ουσιαστική οικονομική στήριξη, παρά το πανελλαδικό και διεθνές αποτύπωμα του θεσμού.