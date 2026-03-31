Πατρών – Πύργου: Πώς γράφτηκε η τραγωδία με τον 42χρονο στην άσφαλτο

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, με θύμα έναν 42χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, το δυστύχημα συνέβη όταν φορτηγό, που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη μηχανή που κινούταν στο ίδιο σημείο και οδηγούσε ο 42χρονος αλλοδαπός.

Από τη σύγκρουση, ο 42χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε εκτός οδοστρώματος, προσκρούοντας σε τσιμεντένια είσοδο κατοικίας. Ο τραυματισμός του αποδείχθηκε μοιραίος, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας, οι οποίοι ερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

