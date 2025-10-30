Πέντε πόλεις των Βαλκάνιων για low-budget διακοπές

Σε λίγες ώρες μπαίνουμε στον Νοέμβριο και πολλοί ξεκινούν την αναζήτηση τους για τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Επειδή είναι γνωστό ότι βρίσκονται σε μια εποχή που η ακρίβεια έχει χτυπήσει «κόκκινο» προτείνουμε πέντε πόλεις των Βαλκάνιων για οικονομικές διακοπές, δηλαδή οικονομικές διαμονές, νόστιμο φαγητό και αξιοθέατα που απολαμβάνει το μάτι ακόμη και χωρίς είσοδο εντός τους, το μόνο που ίσως θα πρέπει να σας απασχολήσει είναι τα αεροπορικά εισιτήρια.

Κάντε την έρευνά σας, ανακαλύψτε τις οικονομικές περιόδους (π.χ. όχι Σαββατοκύριακα) και αποδράστε στα Βαλκάνια με low budget και πολύ κέφι. Αξίζουν, όχι μόνο γιατί μπορεί να είναι ομορφότερα από πασίγνωστες και πανάκριβες ευρωπαϊκές πόλεις που πολυδιαφημίζονται, αλλά και γιατί βρίσκονται κοντά στην Ελλάδα και αποτελούν κομμάτι μιας ιστορίας που δεν γνωρίζουμε όσο καλά της αξίζει.

Βελιγράδι, Σερβία

Το Βελιγράδι, χτισμένο στο σημείο όπου ενώνονται οι ποταμοί Δούναβης και Σάβος, συνδυάζει τη μοντέρνα ταυτότητα με τον ζωντανό βαλκανικό χαρακτήρα. Απαράμιλλο σύμβολό του το κάστρο και οχυρό Καλεμέγκνταν, που δεσπόζει πάνω από τη συμβολή των ποταμών και σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα, με καταπράσινα πάρκα και πανοραμική θέα.

Στα must-see ανήκουν ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Σάββα και το Μουσείο Γιουγκοσλαβικής Ιστορίας, το οποίο στεγάζει τρία επιμέρους μουσεία και περισσότερα από 200.000 εκθέματα που αφηγούνται την πολυπολιτισμική και ταραχώδη πορεία της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Ένα πρώτο μεγάλο ξεκλείδωμα της βαλκανικής ιστορίας θα σας συμβεί κάλλιστα μέσα στις αίθουσές του.

Ο κεντρικός πεζόδρομος της Κνεζ Μιχαΐλοβα αποτελεί σημείο αναφοράς για βόλτα και αγορές, ενώ η γειτονιά Ντόρτσολ προσφέρεται για εξερεύνηση και καφέ. Μην παραλείψετε τη νησίδα Άντα Τσιγκανλίγια, ιδανική για βραδινή διασκέδαση στα πλωτά κλαμπ splavovi. Η καθημερινή ζωή αποτυπώνεται καλύτερα στις pijaca, τις λαϊκές αγορές: η πιο κεντρική στο Ζέλενι Βένατς, γνωστή για φρούτα και λαχανικά, η μεγαλύτερη στο Βράτσαρ, και η αγορά του Κάλενιτς, φημισμένη για second-hand ρούχα και μικρούς θησαυρούς από τη γιουγκοσλαβική εποχή.

Η γαστρονομική εμπειρία στο Βελιγράδι ξεκινά από τις pekara (φούρνους) με kifle, štapići και burek, που συνοδεύεται παραδοσιακά με ξινόγαλο, και συνεχίζεται με το street food: pljeskavica, ćevapi και τοπικά ψητά, με μία από τις καλύτερες επιλογές το Rajković στην πλατεία Σλάβια, ανοιχτό όλο το 24ωρο.

Βουκουρέστι, Ρουμανία

Το Βουκουρέστι, γνωστό ως «Μικρό Παρίσι» για την κομψή του αρχιτεκτονική, είναι μια πόλη αντιθέσεων, όπου συνυπάρχουν η μεσαιωνική γοητεία της Παλιάς Πόλης, τα νεοκλασικά μνημεία και τα κομψά κτίρια με τα επιβλητικά, ογκώδη κατάλοιπα του κομμουνιστικού καθεστώτος, αλλά και μια ζωντανή νυχτερινή ζωή.

Η περιήγηση ξεκινά φυσικά από την Παλιά Πόλη και την Πλατεία του Πανεπιστημίου, συνεχίζεται στην Πλατεία της Επανάστασης με το Μνημείο της Αναγέννησης και καταλήγει στην Arcul de Triumf, την Αψίδα του Θριάμβου που είναι αφιερωμένη στη νίκη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και προσφέρει πανοραμική θέα κατά τους θερινούς μήνες.

Δίπλα της απλώνεται το Πάρκο Βασιλιά Μιχαήλ Α΄ με τη λίμνη Herăstrău, ενώ στην καρδιά της πόλης ξεχωρίζει το Πάρκο Cișmigiu, με τεχνητή λίμνη, παιδικές χαρές και εποχικό παγοδρόμιο. Όσο για το εντυπωσιακό Κοινοβούλιο, που σίγουρα θα θελήσετε να επισκεφθείτε, δεσπόζει στην Πλατεία Συντάγματος, όπου πραγματοποιούνται μεγάλες εκδηλώσεις και η κεντρική χριστουγεννιάτικη αγορά.

Σήμα κατατεθέν του Βουκουρεστίου αποτελούν τα Therme, τα πολυτελή θερμά λουτρά που βρίσκονται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο. Διαθέτουν εννέα πισίνες, έξι σάουνες, δεκαέξι νεροτσουλήθρες και τρία διαφορετικά πακέτα εισόδου, από 12 έως 19 ευρώ, σε περιβάλλον που θυμίζει εξωτική όαση.

Η τοπική κουζίνα βασίζεται στο κρέας, με πιο χαρακτηριστικό πιάτο το sarmale, παρόμοιο με τους δικούς μας λαχανοντολμάδες με κιμά, ενώ οι τιμές στα εστιατόρια παραμένουν προσιτές. Για όσους παραμένουν περισσότερο, αξίζει μια ημερήσια εκδρομή στην Τρανσυλβανία και στο θρυλικό Κάστρο Μπραν, στο Μπρασόβ, γνωστό ως «Κάστρο του Κόμη Δράκουλα». Βρίσκεται περίπου τρεις ώρες από την πρωτεύουσα και προσφέρεται για πολλές οργανωμένες εκδρομές από το Βουκουρέστι, που περιλαμβάνουν μεταφορά και ξενάγηση.

Τίρανα, Αλβανία

Η πολυτάραχη πρωτεύουσα της Αλβανίας συνδυάζει την απαράμιλλη βαλκανική φιλοξενία, τις γαστρονομικές συγγένειες και το αίσθημα ασφάλειας με μια έντονη νεανική ενέργεια. Η πόλη ισορροπεί ανάμεσα στην πλούσια, ταραχώδη ιστορία της και το ταχύρρυθμο παρόν της. Στην καρδιά των Τιράνων δεσπόζει η Πλατεία Σκάντερμπεγκ, με το άγαλμα του εθνικού ήρωα, δίπλα στην οποία βρίσκεται το οθωμανικό Τζαμί Et’hem Bej, ενώ το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας προσφέρει μια πλήρη αφήγηση της πορείας της χώρας.

Ιδιαίτερα σημεία ενδιαφέροντος αποτελούν τα υπόγεια μουσεία Bunk’Art 1 και 2, πρώην πυρηνικά καταφύγια αφιερωμένα στην κομμουνιστική περίοδο, καθώς και η εμβληματική Πυραμίδα, η οποία από μνημείο του Ενβέρ Χότζα μετατράπηκε σε κέντρο καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με την κορυφή της να λειτουργεί ως ανοιχτό παρατηρητήριο. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική εικόνα της πόλης συμπληρώνεται από το Arena Kombëtare, το νέο Εθνικό Στάδιο, το οποίο φιλοξένησε τον τελικό του UEFA Conference League το 2022. Για πανοραμική θέα, το τελεφερίκ Dajti Ekspres ανεβάζει τους επισκέπτες στο βουνό Dajti, ενώ το Μεγάλο Πάρκο των Τιράνων αποτελεί πράσινο καταφύγιο στο κέντρο της πόλης.

Στο Pazari i Ri, αλλά κυρίως στους γύρω δρόμους της παραδοσιακής αγοράς, συναντά κανείς το πιο αυθεντικό βαλκανικό κλίμα, με ταβέρνες και μικρά μαγειρεία (σαν το αθηναϊκό μας Δίπορτο!) που σερβίρουν qofte από την Κορυτσά, suxhuk από το Κόσοβο, αρνίσια paidaqhe (παϊδάκια), μαγειρευτά όπως kasëroll, αρνάκι, κοτόπουλο αλά κρεμ, σούπες και πιλάφια, καθώς και εθνικά πιάτα όπως το tavë kosi (αρνί με ρύζι και γιαούρτι στον φούρνο), το καλαμποκένιο pispili με πράσα και το κοκκινιστό fergesë με ντομάτα, πιπεριές και φέτα.

Κότορ, Μαυροβούνιο

Το Κότορ, που το 2016 ανακηρύχθηκε από το Lonely Planet ως η κορυφαία πόλη παγκοσμίως για ταξίδι, αποτελεί δικαίως το διαμάντι του Μαυροβουνίου και της Αδριατικής. Είναι χτισμένο βαθιά μέσα στον ομώνυμο κόλπο και είναι γνωστό και ως «το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης».

Η Παλιά Πόλη, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, είναι ένας συναρπαστικός λαβύρινθος στενών σοκακιών, βενετσιάνικων παλατιών, εκκλησιών και πλατειών που αποτυπώνουν τον μεσαιωνικό της χαρακτήρα. Ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Τρύφωνα (1166), τα εκκλησάκια του Αγίου Λουκά, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Μαρίας, το Ναυτικό Μουσείο και τα παλάτια Ντράγκο, Μπιζάντι και Πίμα συνθέτουν έναν μοναδικό καμβά ιστορίας και τέχνης. Στην περιήγηση ξεχωρίζουν ο Πύργος του Ρολογιού και οι ιστορικές πύλες που οδηγούν σε πλατείες γεμάτες ζωή, μπαρ και μουσική.

Για μοναδική πανοραμική θέα, η ανάβαση στο φρούριο San Giovanni μέσα από 1.355 πέτρινα σκαλιά αποζημιώνει τον κόπο με θεσπέσιες εικόνες του κόλπου και της πόλης από ψηλά. Η περιοχή φημίζεται και για τις παραλίες της: τη μικρή Morinj, την καταπράσινη Bajova Kula και την Orahovac, αγαπημένη των ντόπιων, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκονται τα γραφικά χωριά Perast και Herceg Novi.

Η κουζίνα του Κότορ συνδυάζει μεσογειακές και ιταλικές επιρροές, με πιάτα όπως αρνάκι στο γάλα με μπαχαρικά και πατάτες, cevapi, ψαρόσουπα, γεμιστά καλαμάρια και ριζότο θαλασσινών. Στα γλυκά ξεχωρίζουν τα priganice (λουκουμάδες) και η kremšnita, τούρτα με κρέμα βανίλιας και σαντιγί, προτιμήστε την από κάποιον φούρνο.

Μόσταρ, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Το Μόσταρ, η πιο εμβληματική εικόνα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και το στολίδι του ποταμού Νερέτβα, είναι μια πόλη που, παρά τις καταστροφές του Εμφυλίου Πολέμου (1992–1995), κατάφερε να διατηρήσει τη γοητεία και τη γραφικότητά της, προσφέροντας σήμερα ένα συναρπαστικό μωσαϊκό ιστορίας και πολιτισμού.

Σήμα κατατεθέν του Μόσταρ αποτελεί η Παλιά Γέφυρα (Stari Most), το οθωμανικό αριστούργημα του 16ου αιώνα που καταστράφηκε το 1993 και ξαναχτίστηκε το 2004, συμβολίζοντας τη συμφιλίωση και την ανθεκτικότητα. Η παράδοση των καταδύσεων από τα 24 μέτρα ύψους της, που ξεκίνησε το 1665, συνεχίζεται μέχρι σήμερα, εντυπωσιάζοντας κάθε επισκέπτη.

Η περιπλάνηση στην οδό Κουγιουντζούσα αποκαλύπτει τον παλαιότερο εμπορικό δρόμο της πόλης, γεμάτο πάγκους με χαλκοτεχνίες, φανάρια και σουβενίρ, ενώ το μικρό παζάρι σκορπά χρώματα και μυρωδιές Ανατολής. Για πανοραμική θέα της πόλης, το Καμπαναριό της Ειρήνης, με ανελκυστήρα που σας γλιτώνει τα περισσότερα από τα 370 σκαλοπάτια, προσφέρει μια μοναδική οπτική στην παλιά και τη νέα πλευρά του Μόσταρ. Ανάμεσα στα σημαντικά μνημεία της πόλης ξεχωρίζει το καθολικό μοναστήρι των Φραγκισκανών με την εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου, κτισμένο το 1866, στο τέλος της οθωμανικής περιόδου. Διαθέτει βιβλιοθήκη 50.000 τόμων και αρχεία 536 χειρογράφων. Αν και υπέστη μεγάλες ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου, έχει πλέον πλήρως αποκατασταθεί.

Σε μικρή απόσταση νότια του Μόσταρ, οι καταρράκτες Kravice αποτελούν ιδανική απόδραση: ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, λιγότερο γνωστό αλλά μαγευτικό, όπου το καλοκαίρι μπορεί κανείς να κολυμπήσει κάτω από τα νερά τους, ζώντας μια εμπειρία που συμπληρώνει ιδανικά την επίσκεψη σε μια θρυλική πόλη των Βαλκανίων.

