Πέντε συλλήψεις και μεγάλο οπλοστάσιο σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στις Αχαρνές

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 29 Απριλίου σε οικισμούς των Αχαρνών, με αποτέλεσμα τη σύλληψη πέντε ατόμων και την κατάσχεση σημαντικού οπλισμού.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, η Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων, η Τροχαία Αττικής, αστυνομικός σκύλος και drone.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αξιοποίησε η Αστυνομία, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία εντοπίστηκε και κατασχέθηκε οπλοστάσιο, το οποίο περιλάμβανε έξι πυροβόλα όπλα (τέσσερα πιστόλια και δύο περίστροφα), δύο κυνηγετικές καραμπίνες, δύο αεροβόλα πιστόλια, τέσσερα μαχαίρια, μία σιδερογροθιά, έξι σπρέι πιπεριού και 230 φυσίγγια.

Οι πέντε συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, καθώς και για έλλειψη τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων.

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 925 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν παράνομα για ρευματοκλοπή.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

