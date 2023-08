Πέθανε ο Cheems, ο σκύλος που αποτέλεσε έμπνευση για άπειρα... memes στο διαδίκτυο

Ο Cheems, ο σκύλος που αγαπήθηκε από εκατομμύρια κόσμου όσο λίγοι, έφυγε από τη ζωή, όπως ανακοίνωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι ιδιοκτήτες του.

Πέθανε ο σκύλος ράτσας Shiba Inu, ο οποίος είχε γίνει γνωστός παγκοσμίως για το σκανδαλιάρικο βλέμμα του.

Ο Cheems Balltze, όπως ονομαζόταν, ήταν διάσημος μετά από μια φωτογραφία που είχαν αναρτήσει στα social media οι ιδιοκτήτες του.

Έκτοτε, οι χρήστες του διαδικτύου κυρίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δημιουργούσαν αστείες εικόνες συνοδεύοντάς τες με χιουμοριστικό κείμενο, με βάση πάντα την αστεία έκφραση του Cheems.

«Ο Ball Ball πέθανε στις 18/8. “Εκοιμήθη” το πρωί της Παρασκευής κατά τη διάρκεια της τελευταίας επέμβασης θωρακοκέντησης. Αρχικά, θέλαμε να κανονίσουμε χημειοθεραπεία ή άλλη πιθανή θεραπεία γι’ αυτόν μετά από αυτή την επέμβαση, αλλά τώρα είναι πολύ αργά.

»Μην στεναχωριέστε, παρακαλώ θυμηθείτε τη χαρά που έφερε ο Balltze στον κόσμο. Ένα Shiba Inu με ένα στρογγυλό χαμογελαστό πρόσωπο που συνδέει εσάς και εμένα, βοήθησε πολλούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και έφερε πολλή χαρά σε πολλούς από εσάς, αλλά τώρα η αποστολή του έχει ολοκληρωθεί. Πιστεύω ότι τρέχει ελεύθερα στον ουρανό και τρώει πολύ νόστιμο φαγητό με τους νέους του φίλους. Θα είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου. Ελπίζω να συνεχίσει να φέρνει χαρά σε όλους στον διαδικτυακό κόσμο, αυτό είναι το μόνο ταπεινό μου αίτημα

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το ιατρικό προσωπικό που βοήθησε τον Balltze τους τελευταίους 6 μήνες.

»Όλοι σας ήσασταν πολύ γενναιόδωροι και εξυπηρετικοί και σας είμαι πραγματικά ευγνώμων σε όλους σας, η αγάπη και η υποστήριξή σας προς τον Ball Ball είναι τόσο άνευ όρων και διαπίστωσα ότι είναι η πιο αγνή αγάπη στον κόσμο, το να έχω τον Ball Ball στη ζωή μου είναι το καλύτερο πράγμα που συνέβη ποτέ. Η δωρεά και τα χρήματα των μπρούντζινων καρφιτσών που συγκέντρωσα για τους ιατρικούς λογαριασμούς θα τα δωρίσω τώρα σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις για τα ζώα. Σας ευχαριστώ όλους, σας ευχαριστώ, ο Balltze ξέρει πόσο πολύ αγαπήθηκε από όλους σας»

Το δικό τους «αντίο» είπαν οι χρήστες των social media στον Cheems, στους οποίους σκόρπισε χαμόγελο και χαρά. Μάλιστα, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν με άλλον τρόπο, από το να δημιουργήσουν memes.

#RipCheems The Dog Who Gave Content for Meme Creators is no more RIPCheems (2011 to 2023) We Will Cherish You Forever #Trending #TrendingNow #Cheems #dog #Memes #Creator #ContentCreator #x #Space #SpaceX #memeking pic.twitter.com/HJfZntzsV4

