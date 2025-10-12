Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν την επιδότηση ενοικίου

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εισάγει αυστηρότερο έλεγχο για την καταβολή της επιδότησης ενοικίου, με στόχο να αποκλείσει κακοπληρωτές από την πληρωμή του Νοεμβρίου.

Ο νέος μηχανισμός, που επηρεάζει πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους, συνδέει την παροχή του βοηθήματος με τη συνέπεια στην καταβολή των μισθωμάτων, αξιοποιώντας δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων και διασταυρώσεις στοιχείων.

Πώς λειτουργεί ο νέος έλεγχος

Ο μηχανισμός βασίζεται στις δηλώσεις των ιδιοκτητών στο έντυπο Ε2 για τα ανείσπρακτα μισθώματα του 2025. Εάν ένας ιδιοκτήτης δηλώσει ότι δεν εισέπραξε το ενοίκιο, η επιδότηση δεν καταβάλλεται στον ενοικιαστή. Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει δεδομένα από τις δηλώσεις μίσθωσης, το ύψος των εισπραχθέντων ποσών και την κατάσταση της μίσθωσης, εξασφαλίζοντας ότι το βοήθημα δίνεται μόνο σε όσους είναι συνεπείς στις πληρωμές τους. Σε περιπτώσεις ανείσπρακτων ενοικίων, το ποσό της επιδότησης υπολογίζεται με βάση τα δηλωθέντα εισπραχθέντα ποσά και όχι το συμφωνητικό μίσθωσης, με αποτέλεσμα οι ασυνεπείς ενοικιαστές να λαμβάνουν μειωμένη ή μηδενική ενίσχυση.

Ποσά και διαδικασία καταβολής

Η επιδότηση, που φτάνει τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και επιπλέον 50 ευρώ ανά προστατευόμενο τέκνο, καθώς και τα 800 ευρώ για φοιτητικές κατοικίες, θα καταβληθεί αυτόματα στα τέλη Νοεμβρίου μέσω πίστωσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Η διαδικασία δεν απαιτεί αίτηση, καθώς τα στοιχεία αντλούνται από τα έντυπα Ε1, Ε2 και τις δηλώσεις μίσθωσης. Το βοήθημα παραμένει αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο.

Κυρώσεις για παραβάσεις

Όσοι δηλώσουν ψευδή στοιχεία αντιμετωπίζουν αυστηρές συνέπειες. Το επίδομα θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται με τόκους και προσαυξήσεις, ενώ οι παραβάτες αποκλείονται από επιδοτήσεις για τρία χρόνια. Σε περιπτώσεις συστηματικών παραβάσεων, τα στοιχεία διαβιβάζονται για περαιτέρω έλεγχο, με πιθανότητα επιβολής πρόσθετων κυρώσεων.

