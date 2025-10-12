Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν την επιδότηση ενοικίου

Νέος μηχανισμός ελέγχου περιορίζει την επιδότηση. Διασταυρώσεις στοιχείων για μεγαλύτερη διαφάνεια.

 

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν την επιδότηση ενοικίου
12 Οκτ. 2025 11:15
Pelop News

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εισάγει αυστηρότερο έλεγχο για την καταβολή της επιδότησης ενοικίου, με στόχο να αποκλείσει κακοπληρωτές από την πληρωμή του Νοεμβρίου.

Ο νέος μηχανισμός, που επηρεάζει πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους, συνδέει την παροχή του βοηθήματος με τη συνέπεια στην καταβολή των μισθωμάτων, αξιοποιώντας δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων και διασταυρώσεις στοιχείων.

Στεγαστικό: Πακέτο 450 εκατ. ευρώ με 8+1 μέτρα στήριξης για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Πώς λειτουργεί ο νέος έλεγχος

Ο μηχανισμός βασίζεται στις δηλώσεις των ιδιοκτητών στο έντυπο Ε2 για τα ανείσπρακτα μισθώματα του 2025. Εάν ένας ιδιοκτήτης δηλώσει ότι δεν εισέπραξε το ενοίκιο, η επιδότηση δεν καταβάλλεται στον ενοικιαστή. Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει δεδομένα από τις δηλώσεις μίσθωσης, το ύψος των εισπραχθέντων ποσών και την κατάσταση της μίσθωσης, εξασφαλίζοντας ότι το βοήθημα δίνεται μόνο σε όσους είναι συνεπείς στις πληρωμές τους. Σε περιπτώσεις ανείσπρακτων ενοικίων, το ποσό της επιδότησης υπολογίζεται με βάση τα δηλωθέντα εισπραχθέντα ποσά και όχι το συμφωνητικό μίσθωσης, με αποτέλεσμα οι ασυνεπείς ενοικιαστές να λαμβάνουν μειωμένη ή μηδενική ενίσχυση.

Ποσά και διαδικασία καταβολής

Η επιδότηση, που φτάνει τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και επιπλέον 50 ευρώ ανά προστατευόμενο τέκνο, καθώς και τα 800 ευρώ για φοιτητικές κατοικίες, θα καταβληθεί αυτόματα στα τέλη Νοεμβρίου μέσω πίστωσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Η διαδικασία δεν απαιτεί αίτηση, καθώς τα στοιχεία αντλούνται από τα έντυπα Ε1, Ε2 και τις δηλώσεις μίσθωσης. Το βοήθημα παραμένει αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο.

Κυρώσεις για παραβάσεις

Όσοι δηλώσουν ψευδή στοιχεία αντιμετωπίζουν αυστηρές συνέπειες. Το επίδομα θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται με τόκους και προσαυξήσεις, ενώ οι παραβάτες αποκλείονται από επιδοτήσεις για τρία χρόνια. Σε περιπτώσεις συστηματικών παραβάσεων, τα στοιχεία διαβιβάζονται για περαιτέρω έλεγχο, με πιθανότητα επιβολής πρόσθετων κυρώσεων.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:59 Ευθείες αιχμές από το ΚΚΕ προς τον Κυρ. Μητσοτάκη για την ανάρτησή του για τη Γάζα
13:59 «Παίξαμε επιθετικά και πήραμε τη νίκη»
13:54 Διπλάτανος Θέρμου: Το χωριό που επιμένει να ζει
13:54 Λωρίδα της Γάζας: Η Χαμάς μένει «εκτός» με δική της απόφαση
13:48 Παλέρμο: Πήγε να σταματήσει έναν άνισο καυγά και τον σκότωσαν!
13:45 Ενοίκια: Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και μισθωτές από το 2026
13:42 Τζορτζ Τσούνης και Αλμπερτ Μπουρλά αποθέωσαν τον Αντώνη Ρέμο!
13:34 Η Παναχαϊκή για ότι καλύτερο στη Ζάκυνθο
13:34 Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για το πνιγμό του 5χρονου αγοριού στη πισίνα
13:32 Μπαίνει στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα
13:28 Φεστιβάλ Πεντόβολα στο Θέατρο Λιθογραφείον
13:27 Η Ολυμπιάδα φιλική νίκη με ΑΟ Αιγιαλέων
13:24 Ο Αθηνόδωρος Αιγίου θριάμβευσε στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος»
13:18 Βυζίτσα: Η γοητεία της Μαγνησίας
13:16 Τα τρία συστατικά της πανάξιας νίκης του Προμηθέα!
13:16 Επέτειος απελευθέρωσης της Αθήνας: Συγκίνηση και τιμή στην σημερινή έπαρση της σημαίας στην Ακρόπoλη ΦΩΤΟ
13:09 O “Γολγοθάς” της προετοιμασίας του Παναιγιαλείου-Σήμερα με Πέλοπα
13:06 Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας: Αρχίζει τη Δευτέρα η επιχωμάτωση του τεράστιου κρατήρα – Τι δείχνει η αυτοψία των γεωλόγων
12:56 Στο Πλανητέρο Καλαβρύτων ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ για διάσωση σκύλου
12:45 Οδοντωτός: Διπλή βλάβη στο ιστορικό τρενάκι, στο σημείο κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ