Ποιος είναι ο kickboxer Γιάννης Τσουκαλάς που δέχθηκε άγρια επίθεση μετά από νίκη

Ο Έλληνας επαγγελματίας μαχητής Γιάννης Τσουκαλάς βρέθηκε στο επίκεντρο σοκαριστικού επεισοδίου, λίγα λεπτά μετά τη θριαμβευτική του νίκη με νοκ-άουτ επί του Βαχίντ Κιτσάρα για τον επαγγελματικό παγκόσμιο τίτλο της WKU στα -67 κιλά, στην πόλη Νόβι Πάζαρ της Σερβίας.

Ο Τσουκαλάς, διεθνώς αναγνωρισμένος ως Professional K-1 Fighter, έχει κατακτήσει τίτλους όπως το «Balkanic Champion» και συμμετέχει σε διεθνείς διοργανώσεις, έχοντας αγωνιστεί και σε παγκόσμιο επίπεδο σε χώρες όπως η Αγγλία. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως personal trainer.

Ο όρος Professional K-1 Fighter αφορά σε αθλητές που αγωνίζονται με τους κανόνες K-1, επιτρέποντας πλήρη επαφή με γροθιές, κλωτσιές και γόνατα, είτε με στόχο το νοκ-άουτ είτε τη νίκη στα σημεία, σε επίσημους επαγγελματικούς αγώνες υπό αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας.

Το χρονικό της επίθεσης

Λίγα λεπτά μετά τη νίκη του, δεκάδες άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ, επιτιθέμενοι στον Τσουκαλά και στην ομάδα του. Ο άνδρας που φαίνεται να γρονθοκοπεί τον Έλληνα αθλητή στα βίντεο είναι ο αδερφός του αντιπάλου του, Βαχίντ Κιτσάρα.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε επαρκές προσωπικό ασφαλείας για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, με αποτέλεσμα το ρινγκ να μετατραπεί σε πεδίο μάχης.

Ο Τσουκαλάς μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο στο Βελιγράδι για προληπτικές εξετάσεις. Αφού υποβλήθηκε στους απαραίτητους ελέγχους, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στην Ελλάδα.

Η διεθνής κοινότητα του kickboxing εκφράζει την αλληλεγγύη της στον Έλληνα πρωταθλητή, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας σε τέτοιες διοργανώσεις.

