«Πολική φωτοβολίδα» χτυπά τη χώρα: Χιόνια μέχρι και δίπλα στο κύμα – 75% πιθανότητα για την Αττική

Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα, με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη να κάνει λόγο για μια «πολική φωτοβολίδα», η οποία –όπως σημειώνει– αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση της μέσα στην Τρίτη. Από εκεί και πέρα, οι πολικές αέριες μάζες θα αρχίσουν σταδιακά να απομακρύνονται από την Ελλάδα, οδηγώντας σε εξασθένηση των φαινομένων.

Ήδη βροχές και καταιγίδες καταγράφονται στα δυτικά τμήματα της χώρας, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται και να απασχολούν μέχρι και τη νύχτα τις περισσότερες περιοχές. Την ίδια ώρα, χιονοπτώσεις σημειώνονται σε ορεινές εκτάσεις, ενώ από αύριο και στη συνέχεια τα χιόνια αναμένεται να κατεβαίνουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, μέσα στη Δευτέρα οι χιονοπτώσεις είναι πιθανό να φτάσουν ακόμη και σε νησιά του Αιγαίου, όπου δεν αποκλείεται να παρατηρηθεί στρωμένο χιόνι ακόμη και δίπλα στο κύμα, εικόνα που υπογραμμίζει τη δυναμική και την ένταση της κακοκαιρίας.

Αττική: Έως 75% πιθανότητα για γενικευμένες χιονοπτώσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόγνωση για τον νομό Αττικής. Όπως επισημαίνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, βάσει του προγνωστικού συστήματος που χρησιμοποιείται, εμφανίζονται πιθανότητες κοντά στο 75% για αξιόλογες και γενικευμένες χιονοπτώσεις. Παράλληλα, υπάρχει και ένα 25% που αφορά πιο ήπιες και περιορισμένες χιονοπτώσεις.

Τα ποσοστά αυτά προκύπτουν από την ανάλυση τεσσάρων διαφορετικών προγνωστικών μοντέλων, τα οποία συνθέτουν το προγνωστικό σύστημα και αντλούν δεδομένα από τα προγνωστικά κέντρα της Αμερικής, της Ευρώπης, της Γερμανίας, καθώς και από το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «Ηρακλής».

Διαφορετικά σενάρια, κοινή τάση

Όπως διευκρινίζεται, το ευρωπαϊκό προγνωστικό κέντρο εμφανίζει τα πιο περιορισμένα σε ένταση χιονοπτώσεων σενάρια, ενώ τα πιο εκτεταμένα φαινόμενα προκύπτουν από το αμερικανικό και το παγκόσμιο σύστημα πρόγνωσης «Ηρακλής». Το γερμανικό προγνωστικό κέντρο τοποθετείται κάπου ενδιάμεσα, σύμφωνα με την ανάλυση.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των δεδομένων, παρατίθενται χάρτες για την πορεία των χιονοπτώσεων, θερμοκρασιακό διάγραμμα για την περιοχή της Αθήνας, καθώς και συγκεντρωτικός πίνακας, μέσω του οποίου προκύπτουν οι τελικές πιθανότητες για αξιόλογες ή περιορισμένες χιονοπτώσεις στην Αττική.

«Λευκές εκπλήξεις» το διήμερο Κυριακή – Δευτέρα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο διήμερο Κυριακή – Δευτέρα, το οποίο, σύμφωνα με την προσωπική εκτίμηση του μετεωρολόγου, ενδέχεται να κρύβει πολλές «λευκές» εκπλήξεις. Όπως σημειώνει, φαίνεται να δημιουργείται μια δευτερεύουσα διαταραχή στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ ανατολικής Πελοποννήσου και νότιας Αττικής, εξέλιξη που θα μπορούσε να ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα των προγνώσεων.

Η συγκεκριμένη δυναμική είναι και ο λόγος που η κακοκαιρία χαρακτηρίστηκε εξαρχής ως «πολική φωτοβολίδα», όρος που αποτυπώνει την ένταση, τη μεταβλητότητα και τις απότομες αλλαγές των καιρικών συνθηκών.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κλείνει την ανάρτησή του ευχόμενος «καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



