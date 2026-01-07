Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο του 2026

Τα υπόλοιπα τριήμερα και το μοναδικό τετραήμερο του 2026.

Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο του 2026
07 Ιαν. 2026 10:18
Το τριήμερο της «Καθαράς Δευτέρα»  ανοίγει το ημερολόγιο των αποδράσεων για το 2026..

Πότε είναι η καθαρά δευτέρα το 2026

Η Καθαρά Δευτέρα το 2026 πέφτει τη Δευτέρα 23/02/2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της νηστείας που οδηγεί στο Πάσχα.

Το πρώτο τριήμερο της χρονιάς

Με δεδομένο ότι προηγείται Σαββατοκύριακο, η Καθαρά Δευτέρα «γράφει» το πρώτο τριήμερο του 2026: Σάββατο 21 – Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι, σε επίπεδο εργατικής νομοθεσίας, οι υποχρεωτικές αργίες για όλες τις επιχειρήσεις είναι συγκεκριμένες και δεν περιλαμβάνουν την Καθαρά Δευτέρα. Στην πράξη, όμως, σε πολλές επιχειρήσεις η ημέρα αντιμετωπίζεται ως αργία βάσει συλλογικών ρυθμίσεων, εσωτερικού κανονισμού ή επιχειρησιακού εθίμου, ενώ ο δημόσιος τομέας και τα σχολεία κλείνουν.

Απόκριες 2026 και τριώδιο
Η αποκριάτικη περίοδος ξεκινά με το άνοιγμα του Τριωδίου την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026. Στη συνέχεια:

-12 Φεβρουαρίου 2026: Τσικνοπέμπτη

-15 Φεβρουαρίου 2026: Κυριακή της Αποκριάς

-22 Φεβρουαρίου 2026: Κυριακή της Τυρινής

-23 Φεβρουαρίου 2026: Καθαρά Δευτέρα

Τα υπόλοιπα τριήμερα και το μοναδικό τετραήμερο του 2026

Πέρα από την Καθαρά Δευτέρα, το 2026 έχει ακόμη δύο καθαρά «δεμένα» τριήμερα στο ημερολόγιο:

1–3 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά, καθώς η 1η Μαΐου πέφτει Παρασκευή

30 Μαΐου – 1 Ιουνίου: Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, που πέφτει Δευτέρα, με τη συνήθη σημείωση ότι δεν είναι αργία για όλους στον ιδιωτικό τομέα

Το μοναδικό «τετραήμερο» του 2026 σχηματίζεται το Πάσχα:

10–13 Απριλίου: Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα

Την ίδια στιγμή, η χρονιά θεωρείται «φτωχότερη» σε αργίες που θα μπορούσαν να δώσουν έξτρα ρεπό, καθώς ο Δεκαπενταύγουστος και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων πέφτουν Σάββατο.

