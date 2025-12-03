Που θα δείτε Άρης-ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Για όλα τα γούστα το σημερινό (3/12/2025) αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα

03 Δεκ. 2025 8:39
Pelop News

Πλούσιο το σημερινό (3/12/2025) αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα με ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και στον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας να ξεχωρίζει. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ελλάδα Σύρου, η ΑΕΚ τον ΟΦΗ και ο Παναθηναϊκός την Κηφισιά.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας

15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μαρκό – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας

16:00 Novasports Start Αταλάντα – Τζένοα Coppa Italia

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Κύπελλο Ελλάδας

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός League Cup Final 8

19:00 Novasports 1HD Νάπολι – Κάλιαρι Coppa Italia

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Παναθηναϊκός – Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Φλοίσβος League Cup Final 8

21:30 Novasports Start Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

21:30 Novasports 6HD Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας Premier League

21:30 Novasports 5HD Μπράιτον – Άστον Βίλα Premier League

21:30 Novasports 2HD Άρσεναλ – Μπρέντφορντ Premier League

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Άρης – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας Betsson

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

22:00 Novasports Prime Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:00 Novasports 1HD Ίντερ – Βενέτσια Coppa Italia

22:15 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Σάντερλαντ Premier League

22:15 Novasports 4HD Λιντς – Τσέλσι Premier League

