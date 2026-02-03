Που θα δείτε την σπουδαία μονομαχία της Εθνικής πόλο Γυναικών στον δρόμο για τον τελικό

Η Ελλάδα έκανε το 5 στα 5 στο Ευρωπαϊκό πόλο γυναικών, κατέκτησε την 1η θέση στον Ε’ Όμιλο και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, έκει που θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (3/2) την ομάδα της Ουγγαρίας, με έπαθλο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Ο σπουδαίος αγώνας της γαλανόλευκης με τις Μαγυάρες είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 19:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σημειώνεται πως δύο ώρες μετά από την έναρξη του πρώτου ημιτελικού θα γίνει το πρώτο σπριντ και στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό, όπου θα τεθούν αντιμέτωπες η Ολλανδία με την Ιταλία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



