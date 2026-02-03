Που θα δείτε την σπουδαία μονομαχία της Εθνικής πόλο Γυναικών στον δρόμο για τον τελικό

03 Φεβ. 2026 10:20
Pelop News

Η Ελλάδα έκανε το 5 στα 5 στο Ευρωπαϊκό πόλο γυναικών, κατέκτησε την 1η θέση στον Ε’ Όμιλο και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, έκει που θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (3/2) την ομάδα της Ουγγαρίας, με έπαθλο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Ο σπουδαίος αγώνας της γαλανόλευκης με τις Μαγυάρες είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 19:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σημειώνεται πως δύο ώρες μετά από την έναρξη του πρώτου ημιτελικού θα γίνει το πρώτο σπριντ και στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό, όπου θα τεθούν αντιμέτωπες  η Ολλανδία με την Ιταλία.

