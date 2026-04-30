Που θα δείτε το game 2 του Παναθηναϊκού

Μια ακόμα κρίσιμη μονομαχία για τον Παναθηναϊκό ο οποίος αντιμετωπίζει επί ισπανικού εδάφους ξανά τη Βαλένθια για το Game 2 των playoffs της EuroLeague .

Οι πράσινοι έκαναν το break στο πρώτο παιχνίδι και έχουν το προβάδισμα για την πρόκριση στο Final Four του Telekom Center Athens.

Μοναδική απουσία για το τριφύλλι ο Κώστας Σλούκας, για τη Βαλένθια ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι.

Το σημερινό πρόγραμμα

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (20:45, Novasports 5).

Ολυμπιακός – Μονακό (21:00, Novasports 4)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR (21:45, Novasports Prime)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



