Που θα δείτε το game 2 του Παναθηναϊκού
Οι “πράσινοι” προηγούνται με 1-0 στη σειρά
Μια ακόμα κρίσιμη μονομαχία για τον Παναθηναϊκό ο οποίος αντιμετωπίζει επί ισπανικού εδάφους ξανά τη Βαλένθια για το Game 2 των playoffs της EuroLeague .
Οι πράσινοι έκαναν το break στο πρώτο παιχνίδι και έχουν το προβάδισμα για την πρόκριση στο Final Four του Telekom Center Athens.
Μοναδική απουσία για το τριφύλλι ο Κώστας Σλούκας, για τη Βαλένθια ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι.
Το σημερινό πρόγραμμα
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (20:45, Novasports 5).
Ολυμπιακός – Μονακό (21:00, Novasports 4)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR (21:45, Novasports Prime)
