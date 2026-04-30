Που θα δείτε το game 2 του Παναθηναϊκού

Οι “πράσινοι” προηγούνται με 1-0 στη σειρά

30 Απρ. 2026 13:07
Pelop News

Μια ακόμα κρίσιμη μονομαχία για τον Παναθηναϊκό ο οποίος αντιμετωπίζει επί ισπανικού εδάφους ξανά τη Βαλένθια για το Game 2 των playoffs της EuroLeague .

Οι πράσινοι έκαναν το break στο πρώτο παιχνίδι και έχουν το προβάδισμα για την πρόκριση στο Final Four του Telekom Center Athens.

Μοναδική απουσία για το τριφύλλι ο Κώστας Σλούκας, για τη Βαλένθια ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι.

Το σημερινό πρόγραμμα

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (20:45, Novasports 5).

Ολυμπιακός – Μονακό (21:00, Novasports 4)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR (21:45, Novasports Prime)

