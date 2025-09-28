Προϋπολογισμός 2026: Στόχος ανάπτυξη πάνω από 2% και πρωτογενές πλεόνασμα 2,4%

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις 6 Οκτωβρίου, προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας πάνω από 2% και πρωτογενές πλεόνασμα 2,4%.

Παράλληλα, θα κατατεθεί και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, με τις ελαφρύνσεις και ενισχύσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αξιοποιώντας τον δημοσιονομικό χώρο των 1,7 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της κοινωνίας και της μεσαίας τάξης.

Το 2025 το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις προβλέψεις, φτάνοντας πιθανώς πάνω από 3,5% του ΑΕΠ, ενώ το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,2%-2,3%, διατηρώντας υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων παίζουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, με την ολοκλήρωση του προγράμματος να αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η μείωση του δημόσιου χρέους αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, με στόχο την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5,29 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο. Η πορεία του χρέους προβλέπεται να μειωθεί φέτος στο 145% του ΑΕΠ και το 2026 κάτω από 140%, με ορίζοντα αποπληρωμής του πρώτου μνημονίου έως το 2031, δέκα χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Το οικονομικό επιτελείο στέλνει έτσι μήνυμα συνέχειας της πολιτικής πρωτογενών πλεονασμάτων μέσω ανάπτυξης και μέτρων περιορισμού της φοροδιαφυγής, ενισχύοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα για τα επόμενα χρόνια.

