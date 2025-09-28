Προϋπολογισμός 2026: Στόχος ανάπτυξη πάνω από 2% και πρωτογενές πλεόνασμα 2,4%

Η κυβέρνηση προωθεί πολιτική δημοσιονομικής πειθαρχίας, μείωση χρέους και ενίσχυση της μεσαίας τάξης μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων και επενδύσεων.

Προϋπολογισμός 2026: Στόχος ανάπτυξη πάνω από 2% και πρωτογενές πλεόνασμα 2,4%
28 Σεπ. 2025 22:14
Pelop News

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις 6 Οκτωβρίου, προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας πάνω από 2% και πρωτογενές πλεόνασμα 2,4%.

Παράλληλα, θα κατατεθεί και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, με τις ελαφρύνσεις και ενισχύσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αξιοποιώντας τον δημοσιονομικό χώρο των 1,7 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της κοινωνίας και της μεσαίας τάξης.

Το 2025 το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις προβλέψεις, φτάνοντας πιθανώς πάνω από 3,5% του ΑΕΠ, ενώ το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,2%-2,3%, διατηρώντας υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων παίζουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, με την ολοκλήρωση του προγράμματος να αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η μείωση του δημόσιου χρέους αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, με στόχο την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5,29 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο. Η πορεία του χρέους προβλέπεται να μειωθεί φέτος στο 145% του ΑΕΠ και το 2026 κάτω από 140%, με ορίζοντα αποπληρωμής του πρώτου μνημονίου έως το 2031, δέκα χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Το οικονομικό επιτελείο στέλνει έτσι μήνυμα συνέχειας της πολιτικής πρωτογενών πλεονασμάτων μέσω ανάπτυξης και μέτρων περιορισμού της φοροδιαφυγής, ενισχύοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα για τα επόμενα χρόνια.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:45 Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο στο Μεγάλο Φαράγγι Huajiang
22:29 Επιστροφή στη χειμερινή ώρα: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω
22:14 Προϋπολογισμός 2026: Στόχος ανάπτυξη πάνω από 2% και πρωτογενές πλεόνασμα 2,4%
21:57 Η Ουάσινγκτον «ζυγίζει» το αίτημα για Tomahawk στην Ουκρανία
21:46 Ρόδος: Εντυπωσιακό drone show για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
21:37 Πολικές αρκούδες σε εγκαταλελειμμένο σοβιετικό σταθμό στην Αρκτική ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
21:29 Ζάκυνθος: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω πυκνής ομίχλης
21:20 Καρυστιανού: «Η διεκδίκηση δικαιοσύνης συνεχίζεται, ο αγώνας μας δεν σταματά»
21:07 Τρίκαλα: Βραδινές περιπλανήσεις για νεαρή αρκούδα μέσα στην πόλη ΦΩΤΟ
21:07 Συνελήφθη ο Βασίλης Μπισμπίκης: Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο ΦΩΤΟ
20:55 Τρόμος στη Βόρεια Καρολίνα: Ένοπλος πυροβόλησε από βάρκα σε παραθαλάσσιο μπαρ ΒΙΝΤΕΟ
20:46 Απεργία πείνας στις φυλακές Χανίων από νεαρούς κρατούμενους
20:40 Πάτρα: Με λαμπρότητα οι θρησκευτικές εκδηλώσεις για την Επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέα ΦΩΤΟ
20:32 Τσίπρας: Ομιλία στη Σορβόννη για το μέλλον της Ευρώπης
20:23 Ο Νετανιάχου θέτει όρους στη Χαμάς για ασφαλή αποχώρηση από τη Γάζα
20:14 Μπισμπίκης: Γιατί βρέθηκε στο Τμήμα ο γνωστός ηθοποιός
20:11 Σημαντικά συμπεράσματα και 6η θέση για τον ΝΟΠ στο τουρνουά του ΣΕΔΥ
20:07 Κρήτη: Πατέρας και γιος παραδόθηκαν για την αιματηρή συμπλοκή στη Μεσαρά
19:58 Στήριξη στον Πάνο Ρούτσι: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνας ΦΩΤΟ
19:51 Σοκ στο Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί και φωτιά σε εκκλησία, τουλάχιστον 6 νεκροί, νεκρός ο δράστης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ