Πρόστιμα και επανορθώσεις άνω των 8 δισ. δολαρίων επιβλήθηκαν στην αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Purdue Pharma, στο πλαίσιο της υπόθεσης για τον ρόλο της στην κρίση των οπιοειδών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απόφαση εκδόθηκε από δικαστήριο στην πολιτεία του Νιου Τζέρζι, λίγο πριν τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο πτώχευσης της εταιρείας.

Η Purdue Pharma, άλλοτε ισχυρός παίκτης της φαρμακευτικής αγοράς και συνδεδεμένη με την οικογένεια Σάκλερ, βρέθηκε στο επίκεντρο κατηγοριών για την προώθηση του ισχυρού αναλγητικού OxyContin.

Η υπόθεση του OxyContin

Σύμφωνα με την υπόθεση, η εταιρεία κατηγορήθηκε ότι προώθησε το OxyContin αποκρύπτοντας τον υψηλό κίνδυνο εθισμού, ενώ της αποδόθηκαν και πρακτικές δωροδοκίας γιατρών.

Οι πρακτικές αυτές, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνέβαλαν σε τζίρο δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εταιρεία.

Η Purdue Pharma θεωρείται ότι συνέβαλε καθοριστικά στην κρίση των οπιοειδών στις ΗΠΑ, μια κρίση που είχε βαρύ ανθρώπινο αποτύπωμα για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Με βάση τα δεδομένα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, σχεδόν 727.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη χώρα από το 1999 έως το 2022 εξαιτίας υπερβολικής δόσης οπιοειδών, είτε από ουσίες που είχαν αγοραστεί με ιατρική συνταγή είτε παράνομα.

Πτώχευση, εκκαθάριση και νέο εταιρικό σχήμα

Στο πλαίσιο του σχεδίου πτώχευσης, η Purdue Pharma θα πρέπει να καταβάλει πάνω από 8 δισ. δολάρια σε πρόστιμα και επανορθώσεις.

Η εταιρεία πρέπει να έχει εκκαθαριστεί και διαλυθεί έως την 1η Μαΐου.

Τη θέση της θα πάρει ένα νέο, ανεξάρτητο εταιρικό σχήμα με την ονομασία Knoa Pharma, το οποίο θα παραλάβει τους πόρους, την τεχνογνωσία και την πνευματική ιδιοκτησία της Purdue Pharma.

Βασική αποστολή του νέου σχήματος θα είναι, σύμφωνα με το σχέδιο, η συμβολή στην αντιμετώπιση της κρίσης των οπιοειδών.

Η συγγνώμη και οι καταθέσεις των θυμάτων

Η δικαστής Μάντελιν Κοξ Αρλίο άκουσε για περισσότερες από έξι ώρες καταθέσεις μαρτύρων, θυμάτων και συγγενών τους, πριν ζητήσει από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Purdue Pharma, Στιβ Μίλερ, να τους απευθύνει συγγνώμη.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η δικαστής ζήτησε από το κοινό να σταθεί όρθιο, ενώ διάβαζε δυνατά τα ονόματα περισσότερων από 200 θυμάτων, των οποίων οι γραπτές καταθέσεις είχαν υποβληθεί στο δικαστήριο.

«Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι στατιστικές σε επιδημιολογική μελέτη», είπε, τονίζοντας ότι οι ιστορίες τους πρέπει να ακουστούν.

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι οφείλει να ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του αμερικανικού κράτους, το οποίο, όπως είπε, «απέτυχε» να προστατεύσει τον πληθυσμό από πρακτικές της Purdue Pharma που είχαν ως κίνητρο την απληστία.

Χαρακτήρισε μάλιστα τις τακτικές και τις στρατηγικές της εταιρείας «συγκρίσιμες» με εκείνες «εγκληματικής οργάνωσης».

Αντιδράσεις από θύματα και οικογένειες

Πολλά θύματα που βρίσκονταν στην αίθουσα ζήτησαν να ακυρωθεί η συμφωνία, ζητώντας μεταξύ άλλων να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε μέλη της οικογένειας Σάκλερ ή να προβλεφθούν μεγαλύτερες επανορθώσεις.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, ωστόσο, έκρινε ότι η συμφωνία αποτελεί την καλύτερη διαθέσιμη λύση.

Παράλληλα, ζήτησε από τους δικηγόρους που έχουν αναλάβει την πτωχευτική διαδικασία να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για την καταβολή των αποζημιώσεων.

Η απόφαση σηματοδοτεί ένα από τα σημαντικότερα δικαστικά κεφάλαια στην υπόθεση της Purdue Pharma και της κρίσης των οπιοειδών, που άφησε βαθύ κοινωνικό και υγειονομικό αποτύπωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

