Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά κυβέρνησης για το άρθρο 18 – «Αδιανόητο καθεστώς» στη Δικαιοσύνη

Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατά του άρθρου 18 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα του κατηγορουμένου και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ.

18 Σεπ. 2025 14:29
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προχώρησε σε ένσταση αντισυνταγματικότητας στη Βουλή για το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επικεντρώνοντας την κριτική του στο άρθρο 18. Σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη διάταξη αυτή εισάγεται ένα «αδιανόητο καθεστώς» που απαγορεύει στον κατηγορούμενο την πρόσβαση σε τμήμα της δικογραφίας.

«Η απαγόρευση αυτή αποτελεί casus belli για την επιστημονική κοινότητα», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για πρόβλεψη που προσβάλλει ευθέως το δικαίωμα ακρόασης του κατηγορουμένου και παραβιάζει το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το κόμμα σημειώνει ότι η κυβέρνηση επικαλείται την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/13, όμως αυτή έχει «ακριβώς αντίθετο σκοπό», δηλαδή να διασφαλίσει το δικαίωμα ενημέρωσης σε ποινικές διαδικασίες. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι παρόμοια διάταξη που είχε εισαχθεί το 2014 κρίθηκε αχρείαστη και ασύμβατη με το υπερκείμενο νομικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να καταργηθεί με τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας το 2019.

«Η διάταξη εκείνη είχε μείνει ανενεργή και ποτέ δεν εφαρμόστηκε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», τονίζεται στην ανακοίνωση, με αναφορά στις επικρίσεις που είχαν εκφράσει τότε διακεκριμένοι ποινικολόγοι και πανεπιστημιακοί.
