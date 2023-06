Πυροβολισμοί στο Ιλινόις: Τρομακτική μαρτυρία από το περιστατικό – «Όλοι άρχισαν να τρέχουν, επικρατούσε χάος»

Στους 20 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ ένα άτομο έχασε τη ζωή του από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ιλινόις των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της ομάδας της αστυνομία που έσπευσε στην περιοχή δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 00:30 π.μ. στον αυτοκινητόδρομο 83 κοντά στην οδό Honeysuckle Rose Lane, όπου μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει το Juneteenth, δηλαδή, την επέτειο της ανεξαρτησίας των Αφροαμερικανών.

BREAKING: At least 17 people shot in Willowbrook, Illinois in mass shooting. pic.twitter.com/20lKkxleCa

— Insider Corner (@insidercnews) June 18, 2023