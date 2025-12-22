Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης – Σε επαγρύπνηση οι υγειονομικές αρχές

Ραγδαία αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα εποχικής γρίπης, με τις υγειονομικές αρχές να αναμένουν έξαρση και στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα.

Η φετινή περίοδος γρίπης ξεκίνησε περίπου τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενα έτη, γεγονός που αποδίδεται στην επικράτηση του υποκλάδου Κ του ιού της γρίπης A(H3N2). Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, καθώς το συγκεκριμένο στέλεχος φαίνεται να μεταδίδεται ταχύτερα, οδηγώντας σε αυξημένο αριθμό περιστατικών.

Οπως σημειώνει η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, «αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το νέο αυτό υποστέλεχος προκαλεί βαρύτερη νόσο στον γενικό πληθυσμό, η ταχεία διασπορά του αυξάνει σημαντικά το φορτίο στα συστήματα υγείας».

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το στέλεχος αυτό έχει καταστεί κυρίαρχο στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αντιπροσωπεύοντας έως και το 90% των επιβεβαιωμένων περιστατικών. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η κυκλοφορία σε παιδιά ηλικίας 5-14 ετών, ενώ σε αρκετές χώρες παρατηρείται αύξηση των νοσηλειών, κυρίως μεταξύ ηλικιωμένων και ατόμων με υποκείμενα νοσήματα.

Τα συστήματα υγείας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δέχονται έντονη πίεση λόγω της αύξησης των κρουσμάτων γρίπης. Οι ελληνικές υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς η χώρα εισέρχεται στην καρδιά του χειμώνα. Ο υποκλάδος K του ιού της γρίπης A(H3N2) έχει ήδη ανιχνευθεί και στην Ελλάδα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για αναμενόμενη έξαρση της εποχικής γρίπης τις επόμενες εβδομάδες, ενόψει των αυξημένων κοινωνικών επαφών λόγω των γιορτών. Οπως επισημαίνει η κ. Ψαλτοπούλου, οι συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους, τα ταξίδια και η αυξημένη κινητικότητα δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τη μετάδοση των αναπνευστικών ιών.

Η εμπειρία των προηγούμενων ετών δείχνει ότι τέτοιες περίοδοι συνοδεύονται από απότομη αύξηση των κρουσμάτων, η οποία συχνά αποτυπώνεται με καθυστέρηση στις νοσηλείες μετά το τέλος των εορτών.

Ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός παραμένει το βασικότερο μέτρο πρόληψης, όπως υπογραμμίζει ο ΠΟΥ. Ακόμη και αν πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στη σεζόν, μειώνει ουσιαστικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και θανάτου, ιδίως στις ευπαθείς ομάδες.

Στην Ελλάδα, παρέχεται δωρεάν εμβολιαστική κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων και ειδικών ανοσοενισχυτικών εμβολίων για τα άτομα τρίτης ηλικίας, καθώς και ρινικού εμβολίου για τα παιδιά. Παράλληλα, η τήρηση βασικών μέτρων ατομικής προστασίας –όπως η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός και η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους με συνωστισμό– συμβάλλει στον περιορισμό της διασποράς.

Σε περίπτωση επιδείνωσης των συμπτωμάτων συνιστάται ιατρική συμβουλή και, για τα άτομα υψηλού κινδύνου, άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής μόλις εμφανιστούν σχετικά συμπτώματα, ανεξαρτήτως θετικής διαγνωστικής δοκιμασίας.

Επιπλέον, διατίθεται ειδικό διαγνωστικό kit για διαφοροδιάγνωση μεταξύ γρίπης Α ή Β, κορονοϊού και αναπνευστικού συγκυτιακού ιού.

