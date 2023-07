Ρόδος – Πολιτική Προστασία: Οι επισκέπτες απομακρύνονται με ασφάλεια – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Με μία ανάρτηση η Πολιτική Προστασία αναφέρθηκε στην ασφάλεια των επισκεπτών και τουριστών στο νησί της Ρόδου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων, υπό τον συντονισμό του Λιμενικού, από παραλίες των περιοχών Κιοτάρι και Λάρδος Ρόδου μετά από την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στις περιοχές αυτές.

Έως αυτή τη στιγμή έχουν απεγκλωβιστεί περισσότερα από 1000 άτομα από το Κιοτάρι οι οποίοι μεταφέρονται στον Κάλαθο. Επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων γίνεται και από την περιοχή Λάρδο. Σύμφωνα μάλιστα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, έχουν απομακρυνθεί δια θαλάσσης περίπου 2.000 άτομα.

Η Πολιτική Προστασία με μήνυμά της στο Twitter αναφέρουν ότι οι επισκέπτες απομακρύνονται με ασφάλεια από τις πληγείσες περιοχές της Ρόδου, ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και ότι κατευθύνονται σε άλλα ξενοδοχεία του νησιού.

Άλλωστε, επιτάχθηκαν όλα τα τουριστικά σκάφη από το Λιμεναρχείο για να μεταφέρουν τους τουρίστες σε ασφαλή μέρος. Επίσης, η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ σταμάτησε τα δρομολόγιά της και ο στόλος της κατευθύνεται στη Νότια Ρόδο για να παραλάβει τουρίστες και κατοίκους.

Από το ΕΚΑΒ σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναφέρονται 8 διακομιδές ατόμων με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, έξι ενήλικες και δύο παιδιά μεταφέρθηκαν σε Κέντρο Υγείας του Αρχαγγέλου με αναπνευστικά προβλήματα. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αναχώρησαν. Στο νοσοκομείο δεν έχει διακομιστεί κανένας μέχρι αυτή την ώρα.

Visitors are being evacuated safely from the affected areas of #Rhodes. No injuries reported. They are being redirected to other hotels on the island.

