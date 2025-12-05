Ρούμπιο: Καταγγέλλει το πρόστιμο της ΕΕ κατά του X ως «επίθεση στον αμερικανικό λαό»!

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αντέδρασε έντονα στο πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ

Ρούμπιο: Καταγγέλλει το πρόστιμο της ΕΕ κατά του X ως «επίθεση στον αμερικανικό λαό»!
05 Δεκ. 2025 20:40
Pelop News

Ο  Μάρκο Ρούμπιο αντέδρασε έντονα στο πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ.

Αποκάλυψη Politico: Ο τρόπος που η Ρωσία αντικαθιστά συνεχώς τους νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες της στην Ουκρανία

Σε μήνυμά του στο ίδιο το δίκτυο του Έλον Μασκ, ο Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή κύρωση δεν στρέφεται μόνο κατά της X, αλλά συνιστά, όπως είπε, άμεση επίθεση στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες και «στον αμερικανικό λαό» από ξένες κυβερνήσεις. Τόνισε μάλιστα πως «η εποχή της λογοκρισίας των Αμερικανών στο διαδίκτυο έχει τελειώσει».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί την X για παραβίαση των απαιτήσεων διαφάνειας του Digital Services Act. Θεωρεί ότι το μπλε σήμα, το οποίο μπορεί να αποκτηθεί απλώς με πληρωμή, παραπλανά τους χρήστες δημιουργώντας την εντύπωση ότι ένας λογαριασμός έχει επαληθευτεί, ενώ στην πραγματικότητα δεν γίνεται κανένας ουσιαστικός έλεγχος ταυτότητας.

Για τις Βρυξέλλες, αυτή η σύγχυση εκθέτει τους χρήστες σε απάτες, πλαστοπροσωπία και άλλες μορφές διαδικτυακής χειραγώγησης. Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης ότι η πλατφόρμα δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη διαφάνεια στο διαφημιστικό της αρχείο και δεν παρείχε την πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα που δικαιούνται οι ερευνητές.

Σύμφωνα με την ΕΕ, ο DSA δεν επιβάλλει υποχρεωτική επαλήθευση χρηστών, αλλά απαγορεύει ρητά στις πλατφόρμες να αφήνουν ψευδώς να εννοηθεί ότι μια επαλήθευση έχει γίνει όταν αυτό δεν ισχύει.

