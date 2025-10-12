Σαντορίνη: Στον εισαγγελέα οι υπεύθυνοι ξενοδοχείου για τον πνιγμό 5χρονου σε πισίνα, υπό κράτηση και ο πατέρας του παιδιού

Στον εισαγγελέα Νάξου οδηγούνται σήμερα οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου στη Σαντορίνη, όπου το Σάββατο (11/10) έχασε τη ζωή του ένα 5χρονο αγόρι, έπειτα από πνιγμό στην πισίνα των εγκαταστάσεων. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις για τον πνιγμό του 5χρονου σε πισίνα ξενοδοχείου – Ανάμεσά τους ο πατέρας του παιδιού

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11 το πρωί, σε ξενοδοχείο στην Καμάρα Σαντορίνης, όπου διέμενε η οικογένεια του 5χρονου μαζί με ομάδα τουριστών από την Ινδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού είχε μπει στην πισίνα και, όταν βγήκε, διαπίστωσε πως ο γιος του είχε εξαφανιστεί. Λίγα λεπτά αργότερα, το παιδί εντοπίστηκε αναίσθητο στον πυθμένα της πισίνας.

Σαντορίνη: Μάχη ζωής για τον 5χρονο στην πισίνα – Προσπάθησαν πάνω από μία ώρα να τον επαναφέρουν

Παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάνηψης με τη χρήση απινιδωτή, το παιδί δεν ανταποκρίθηκε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Θήρας.

Δηλώσεις του δημάρχου Σαντορίνης

Ο δήμαρχος Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το περιστατικό, αναφέροντας ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πισίνα δεν υποχρεούνταν να διαθέτει ναυαγοσώστη. Όπως σημείωσε, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

«Ήταν παρόντες οι γονείς στην πισίνα. Δυστυχώς, ξέφυγε από την προσοχή τους και συνέβη το μοιραίο», δήλωσε στην ΕΡΤ, προσθέτοντας ότι έγινε χρήση απινιδωτή και δόθηκαν πρώτες βοήθειες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η τοπική κοινωνία της Σαντορίνης παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό γεγονός.

