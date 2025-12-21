Σχηματίζεται δικογραφία για την άρση μπαρών στα διόδια από αγρότες
Το ΑΤ Τεμπών σχηματίζει δικογραφία για την άρση μπαρών στα διόδια Ευαγγελισμού από αγρότες κατά τις κινητοποιήσεις.
Το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών προχωρά σε σχηματισμό δικογραφίας σχετικά με την πρόσφατη ενέργεια αγροτών να ανοίξουν τις μπάρες στα διόδια του Ευαγγελισμού.
Η δικογραφία αφορά τα αδικήματα της παράνομης βίας και της παραβίασης διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων, κατά την οποία οι αγρότες επέτρεψαν τη δωρεάν διέλευση οχημάτων, χωρίς καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News