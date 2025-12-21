Σχηματίζεται δικογραφία για την άρση μπαρών στα διόδια από αγρότες

Το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών προχωρά σε σχηματισμό δικογραφίας σχετικά με την πρόσφατη ενέργεια αγροτών να ανοίξουν τις μπάρες στα διόδια του Ευαγγελισμού.

Η δικογραφία αφορά τα αδικήματα της παράνομης βίας και της παραβίασης διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων, κατά την οποία οι αγρότες επέτρεψαν τη δωρεάν διέλευση οχημάτων, χωρίς καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου.

