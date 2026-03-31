Σφοδρή κριτική της Μαρίας Καρυστιανού στον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορο Σεβαστίδη, εξαπολύει με δημόσια ανάρτησή της η δικηγόρος Μαρία Καρυστιανού. Σύμφωνα με την ίδια, η τοποθέτηση του κ. Σεβαστίδη «δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική παρέκκλιση», αλλά συνιστά «κατάφωρη προσβολή στο Σύνταγμα και στο θεσμό της Δικαιοσύνης που έχει καθήκον να υπηρετεί».

Η κ. Καρυστιανού υπογραμμίζει ότι όταν ο πρόεδρος της Ένωσης «εγκαταλείπει την αντικειμενικότητα και αμεροληψία» και «δημόσια στηρίζει το κυβερνητικό αφήγημα», τότε η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα «δεν ασθενεί απλώς, αυτοκτονεί». Σε έντονο τόνο, καταγγέλλει ότι κορυφαίοι δικαστικοί λειτουργοί προβαίνουν σε πολιτικές δηλώσεις, παρεμβαίνουν σε εκκρεμείς δίκες και «διασύρουν, συκοφαντούν και σιωπούν προκλητικά» μπροστά σε παραβιάσεις δικαιωμάτων και θεσμικά έκτροπα στη δικογραφία των Τεμπών.

Η δικηγόρος σημειώνει ότι η στήριξη «στην κυβερνητική γραμμή και στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, που διορίζεται από την κυβέρνηση», την ώρα που η δικογραφία «κατακρεουργείται», δεν είναι απλώς κατακριτέα, αλλά «συνενοχή στη συγκάλυψη». Παράλληλα, εκτιμά ότι «το σύστημα για ακόμη μια φορά είτε επιδεικνύει άκρατη αλαζονεία είτε έχει χάσει πλήρως την ψυχραιμία του».

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμη οδυνηρή επιβεβαίωση. Η τοποθέτηση του κ. Σεβαστίδη δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική παρέκκλιση· είναι μια κατάφωρη προσβολή στο Σύνταγμα και στο θεσμό της Δικαιοσύνης που έχει καθήκον να υπηρετεί.

— Maria Karystianou (@mkaristianou) March 31, 2026

Η κ. Καρυστιανού τονίζει ότι εκείνοι που τιμούν τον όρκο τους συνεχίζουν να κοιτάζουν «στα μάτια δικαστές και δικηγόρους που δεν έχουν γίνει μέρος του εκφυλισμού», προσθέτοντας πως «τώρα είναι η στιγμή της ευθύνης». Καταλήγει επισημαίνοντας ότι «το δίκαιο δεν είναι μια λέξη· είναι μια πολύτιμη αξία που κατακτάμε μόνο με τις πράξεις μας».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και τη σχέση της με την πολιτική, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για τον ρόλο κορυφαίων δικαστικών στη δημόσια σφαίρα.

