Σφοδρή κριτική της Μαρίας Καρυστιανού στον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Καταγγελίες για πολιτική παρέμβαση και υποστήριξη της κυβερνητικής γραμμής στη δικογραφία των Τεμπών

31 Μαρ. 2026 17:20
Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορο Σεβαστίδη, εξαπολύει με δημόσια ανάρτησή της η δικηγόρος Μαρία Καρυστιανού. Σύμφωνα με την ίδια, η τοποθέτηση του κ. Σεβαστίδη «δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική παρέκκλιση», αλλά συνιστά «κατάφωρη προσβολή στο Σύνταγμα και στο θεσμό της Δικαιοσύνης που έχει καθήκον να υπηρετεί».

Η κ. Καρυστιανού υπογραμμίζει ότι όταν ο πρόεδρος της Ένωσης «εγκαταλείπει την αντικειμενικότητα και αμεροληψία» και «δημόσια στηρίζει το κυβερνητικό αφήγημα», τότε η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα «δεν ασθενεί απλώς, αυτοκτονεί». Σε έντονο τόνο, καταγγέλλει ότι κορυφαίοι δικαστικοί λειτουργοί προβαίνουν σε πολιτικές δηλώσεις, παρεμβαίνουν σε εκκρεμείς δίκες και «διασύρουν, συκοφαντούν και σιωπούν προκλητικά» μπροστά σε παραβιάσεις δικαιωμάτων και θεσμικά έκτροπα στη δικογραφία των Τεμπών.

Η δικηγόρος σημειώνει ότι η στήριξη «στην κυβερνητική γραμμή και στην ηγεσία του Αρείου Πάγου, που διορίζεται από την κυβέρνηση», την ώρα που η δικογραφία «κατακρεουργείται», δεν είναι απλώς κατακριτέα, αλλά «συνενοχή στη συγκάλυψη». Παράλληλα, εκτιμά ότι «το σύστημα για ακόμη μια φορά είτε επιδεικνύει άκρατη αλαζονεία είτε έχει χάσει πλήρως την ψυχραιμία του».

Η κ. Καρυστιανού τονίζει ότι εκείνοι που τιμούν τον όρκο τους συνεχίζουν να κοιτάζουν «στα μάτια δικαστές και δικηγόρους που δεν έχουν γίνει μέρος του εκφυλισμού», προσθέτοντας πως «τώρα είναι η στιγμή της ευθύνης». Καταλήγει επισημαίνοντας ότι «το δίκαιο δεν είναι μια λέξη· είναι μια πολύτιμη αξία που κατακτάμε μόνο με τις πράξεις μας».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και τη σχέση της με την πολιτική, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για τον ρόλο κορυφαίων δικαστικών στη δημόσια σφαίρα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:18 Στη μικρή οθόνη η έρευνα για τον Τζέφρι Επστάιν
18:16 Γιώργος Βασιλειάδης: «ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά πρέπει να διαλυθούν για ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου»
18:11 Σκέντζος για Αίολο Αγυιάς: «Εχουμε χτίσει χαρακτήρα νικητή»
18:10 Ιρλανδία: Ένοπλοι ανάγκασαν διανομέα να μεταφέρει όχημα με βόμβα
18:10 Παρατεταμένη ενεργειακή αναταραχή βλέπει η ΕΕ – Συστάσεις για εξοικονόμηση
18:07 Λάρισα: Αυτά είναι τα μέλη της σπείρας με τις «χρυσές» λίρες, τα όπλα, τους εκβιασμούς και τις απάτες
18:00 Εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων: Νέα εποχή, η Πάτρα στο διάστημα – Συμμετέχει το Πανεπιστήμιο και ο «Αρίσταρχος»
17:57 Ο Κίμι Αντονέλι γράφει Ιστορία
17:52 Σάντσεθ για τον νόμο του Ισραήλ: «Ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ»
17:52 Ο Παναθηναϊκός ζήτησε την ανάκληση της ελληνοποίησης του Γουόκαπ
17:46 Τράπεζες και MSCI σήκωσαν το Χρηματιστήριο, αλλά ο Μάρτιος έκλεισε με απώλειες
17:40 Η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ δεν εκδίδουν τις γνωμοδοτήσεις τους έγκαιρα
17:31 Από τροφική δηλητηρίαση σε πιθανή δολοφονία: Νέα τροπή στην Ιταλία
17:30 Παίρνει μεγάλες διαστάσεις ο εμφύλιος στο Αίγιο – Η αντίδραση του Γ. Ντίνου και η ανταπάντηση του Β. Χριστόπουλου
17:23 Ελένη Λουκά: Παρέμβαση στην κηδεία της Μαρινέλλας
17:20 Σφοδρή κριτική της Μαρίας Καρυστιανού στον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
17:12 Νετανιάχου για Ιράν: «Η Δύση άργησε να δει την απειλή»
17:08 Ζωγράφου: Αδιευκρίνιστοι οι θάνατοι μητέρας και κόρης – Ποινική δίωξη στον 54χρονο
17:03 Πασχαλινή αγορά: Τα μέτρα για να συγκρατηθούν οι ανατιμήσεις σε καύσιμα και τρόφιμα
17:00 Ο Κυριάκος Γκόβας συγκλόνισε το Πανελλήνιο στον Patras Half Marathon – «Κανείς δεν πρέπει να παραιτείται»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
