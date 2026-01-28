Σήμερα η δεύτερη δόση για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026

Tα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς δικαιούχων σήμερα 28/2 μετά τις 16:00.

Σήμερα η δεύτερη δόση για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
28 Ιαν. 2026 11:11
Pelop News

Ξεκινά σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2026, η δεύτερη και τελευταία πληρωμή για τις συντάξεις του μήνα Φεβρουαρίου από τον ΕΦΚΑ. Τα χρήματα θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα, μετά τις 16:00, όπως γίνεται κάθε φορά για πληρωμές που αντιστοιχούν σε ημερομηνίες λήξης τέλους μήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι σημερινές πληρωμές αφορούν:

  • τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και άλλα),

  • τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε την άμεση επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίασης, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη και ομαλή εκτέλεση των πληρωμών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:48 Έρχονται μέτρα ελάφρυνσης 1,5 δις για επιχειρήσεις
11:47 Φωτογραφικό ντοκουμέντο από τη “Βιολάντα”: Διάτρηση στον αγωγό προπανίου – Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες
11:47 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το σημερινό (28/1) πρόγραμμα των αγώνων
11:40 Λουτρά Ποζάρ: Ανεξάντλητη φυσική ομορφιά
11:33 Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία
11:32 Πάτρα: Ελάχιστα διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία για τo Καρναβάλι
11:28 Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Συγκλονιστικές εικόνες από τον «δρόμο του θανάτου» – Σημαίες και κασκόλ στο σημείο της τραγωδίας ΦΩΤΟ
11:24 Επιθεώρηση Εργασίας 2026: Μόλις 243 ελεγκτές για 1.400 επιχειρήσεις έκαστος
11:20 Θεοδωρικάκος: «Δύο ασύλληπτες τραγωδίες, έχει παγώσει όλη η Ελλάδα» – Επιστολική ψήφος, ενέργεια και πολιτικό κλίμα στο επίκεντρο
11:19 Γκιλφόιλ: «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με φυσικό αέριο ευρωπαίους εταίρους»
11:17 Το Χρηματιστήριο σκαρφάλωσε σε νέο υψηλό 16 ετών
11:16 Γκιλφόιλ: Προτεραιότητα για τις ΗΠΑ η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο – Ρόλος για τον «Κάθετο Διάδρομο»
11:11 Ο Τραμπ ευελπιστεί σε συμφωνία με το Ιραν
11:11 Σήμερα η δεύτερη δόση για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
11:10 Ξυλοδαρμός 17χρονης στη Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες στα χέρια της αστυνομίας – Βίντεο της επίθεσης στα social media
11:09 Με επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγ. Βασιλείου
11:00 Δυτική Ελλάδα – Κτηνοτρόφοι: Στον εισαγγελέα 19 δικογραφίες
11:00 Αμαλιάδα: Τοποθετήθηκαν τα «έξυπνα» παγκάκια ΦΩΤΟ
10:59 Η Φυγή: Πόσο σκοτάδι αντέχει ένας πατέρας;
10:57 Τραγωδία Ρουμανία: Επιζών περιγράφει μπλοκάρισμα τιμονιού πριν το πολύνεκρο τροχαίο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ