Σήμερα η δεύτερη δόση για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026

Ξεκινά σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2026, η δεύτερη και τελευταία πληρωμή για τις συντάξεις του μήνα Φεβρουαρίου από τον ΕΦΚΑ. Τα χρήματα θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα, μετά τις 16:00, όπως γίνεται κάθε φορά για πληρωμές που αντιστοιχούν σε ημερομηνίες λήξης τέλους μήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι σημερινές πληρωμές αφορούν:

τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και άλλα),

τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε την άμεση επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίασης, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη και ομαλή εκτέλεση των πληρωμών.

