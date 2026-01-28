Σήμερα η δεύτερη δόση για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
Tα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς δικαιούχων σήμερα 28/2 μετά τις 16:00.
Ξεκινά σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2026, η δεύτερη και τελευταία πληρωμή για τις συντάξεις του μήνα Φεβρουαρίου από τον ΕΦΚΑ. Τα χρήματα θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα, μετά τις 16:00, όπως γίνεται κάθε φορά για πληρωμές που αντιστοιχούν σε ημερομηνίες λήξης τέλους μήνα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι σημερινές πληρωμές αφορούν:
-
τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και άλλα),
-
τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε την άμεση επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίασης, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη και ομαλή εκτέλεση των πληρωμών.
