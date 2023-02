Single η Μαντόνα – Χώρισε με τον κατά 41 χρόνια νεότερο σύντροφό της

Ύστερα από μια σχέση που διήρκησε 5 μήνες, η δημοφιλής τραγουδίστρια Μαντόνα χώρισε με τον σύντροφό της, Άντριου Ντάρνελ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail, η βασίλισσα της ποπ και το κατά 41 χρόνια νεότερό της, μοντέλο δεν είχαν σοβαρές διαφορές, αλλά αποφάσισαν απλώς ότι η σχέση τους «δεν τσουλάει».

«Ήταν κάτι περιστασιακό, οπότε δεν είναι συντετριμμένη. Απλώς συνέβη σε κακή στιγμή», δήλωσε πηγή στη Page Six.

Μετά τον χωρισμό τους, η 64χρονη τραγουδίστρια φέρεται να βιώνει μια «κρίση αυτοπεποίθησης». Όπως αναφέρει πηγή από το περιβάλλον της, για αυτό ωστόσο, δεν οφείλεται μόνο ο σύντροφός της, αλλά τα άπειρα σχόλια που δέχεται τον τελευταίο καιρό για την ηλικία της, τις πλαστικές επεμβάσεις που έχει κάνει, αλλά και το «προκλητικό» της λουκ.

«Περνάει μια μικρή κρίση αυτοπεποίθησης και αυτό δεν βοηθάει. Περνούσε πολύ καλά με τον Άντριου, αλλά ποτέ δεν ήταν έρωτας ή κάτι τέτοιο», ανέφερε η ίδια πηγή στην Page Six.



