Τα σοκολατένια αυγά μπαίνουν φέτος στο πασχαλινό καλάθι με τιμές που μόνο αμελητέες δεν μπορούν να θεωρηθούν. Για πολλούς καταναλωτές, το παραδοσιακό γλύκισμα του Πάσχα έχει γίνει μια αγορά που απαιτεί δεύτερη σκέψη, καθώς η σοκολάτα στο ράφι παραμένει ακριβή, παρά το γεγονός ότι στις διεθνείς αγορές το κακάο έχει αποκλιμακωθεί σημαντικά.

Τα πιο καθαρά στοιχεία έρχονται από την ΕΛΣΤΑΤ. Στον ετήσιο πληθωρισμό του Φεβρουαρίου 2026, η κατηγορία «σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας» κατέγραψε αύξηση 16,7% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, δείχνοντας ότι οι ανατιμήσεις όχι μόνο δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά συνεχίζουν να επιβαρύνουν αισθητά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Γιατί το κακάο πέφτει αλλά η σοκολάτα μένει ακριβή

Η αντίφαση είναι εμφανής. Στη διεθνή αγορά, τα συμβόλαια κακάο έχουν υποχωρήσει κοντά στα 3.100 δολάρια ανά τόνο, έχοντας χάσει περίπου τη μισή αξία τους μέσα σε έναν χρόνο, μετά το ακραίο ράλι που είχε προηγηθεί. Reuters ανέφερε ήδη από τον Φεβρουάριο ότι οι παγκόσμιες τιμές είχαν βρεθεί γύρω από αυτό το επίπεδο, καθώς η αγορά πέρασε από το σοκ της έλλειψης σε φάση ασθενέστερης ζήτησης και πιο άφθονης προσφοράς.

Ωστόσο, η αποκλιμάκωση στην πρώτη ύλη δεν μεταφέρεται αυτόματα και με την ίδια ταχύτητα στο τελικό προϊόν. Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν σε περιβάλλον αυξημένων λειτουργικών εξόδων, ακριβότερης ενέργειας, ακριβότερων μεταφορών και υψηλού συνολικού κόστους παραγωγής και διανομής. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη κι όταν το κακάο διορθώνει προς τα κάτω, το τελικό κόστος μιας σοκολάτας ή ενός πασχαλινού αυγού δεν ακολουθεί αναγκαστικά την ίδια πορεία με την ίδια αμεσότητα. Η εικόνα αυτή είναι συμβατή και με την ευρύτερη πορεία των τιμών τροφίμων που καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ.

Η εικόνα στο ράφι καθώς ανεβαίνει η ζήτηση

Στην πράξη, αυτό που βλέπει ο καταναλωτής είναι ότι η σοκολάτα παραμένει ένα από τα πιο ακριβά πασχαλινά είδη. Και όσο πλησιάζει το Πάσχα, η ζήτηση για σοκολατένια αυγά, λαγουδάκια και συναφή εποχικά προϊόντα ανεβαίνει, με αποτέλεσμα οι ανατιμήσεις να γίνονται ακόμη πιο αισθητές στις τελικές αγορές των νοικοκυριών. Η στατιστική αύξηση 16,7% της ΕΛΣΤΑΤ δίνει το γενικό πλαίσιο, αλλά στο ράφι οι διακυμάνσεις μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερες ανάλογα με το κανάλι πώλησης, το βάρος, τη σύνθεση και το αν πρόκειται για επώνυμο ή χειροποίητο προϊόν.

Η πραγματικότητα, λοιπόν, είναι ότι το φετινό Πάσχα το σοκολατένιο αυγό παραμένει ακριβό όχι επειδή το κακάο συνεχίζει να καλπάζει, αλλά επειδή η πτώση της πρώτης ύλης δεν έχει ακόμη περάσει ουσιαστικά στο τελικό ταμείο. Και αυτό εξηγεί γιατί, παρότι οι διεθνείς αγορές δείχνουν ανάσα, ο καταναλωτής δεν τη βλέπει ακόμη καθαρά στην απόδειξή του.

