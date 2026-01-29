«Σπίτι μου ΙΙ»: Τι ισχύει για τους βοηθητικούς χώρους

Με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 27 Ιανουαρίου 2026 (τεύχος Β’ 297, αριθμ. 13337 ΕΞ 2026), τροποποιήθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ακινήτων για το πρόγραμμα στεγαστικών δανείων «Σπίτι μου ΙΙ», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ρύθμιση αφορά κυρίως μονοκατοικίες και οριζόντιες ιδιοκτησίες και αποσαφηνίζει τον υπολογισμό της επιφάνειας: Στο ανώτατο όριο των 150 τ.μ. δεν προσμετρώνται οι χώροι που στο συμβόλαιο αγοράς περιγράφονται ως παραρτήματα ή παρακολουθήματα του ακινήτου. Ρητά στην κατηγορία αυτή εντάσσονται πλέον και οι βοηθητικοί χώροι, όπως αποθήκες, θέσεις στάθμευσης (γκαράζ), λεβητοστάσια και συναφείς χώροι, ανεξαρτήτως αν συνοδεύονται από ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα.

Η τροποποίηση έρχεται να λύσει ασάφειες που είχαν προκύψει στην εφαρμογή του προγράμματος, ιδίως σε μονοκατοικίες όπου οι βοηθητικοί χώροι δημιουργούσαν αμφιβολίες για το αν συνυπολογίζονται στο επιτρεπόμενο εμβαδόν. Στόχος είναι η διευκόλυνση των δικαιούχων και η ενιαία εφαρμογή από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Πρακτικά παραδείγματα:

Διαμέρισμα κύριας χρήσης 120 τ.μ. με αποθήκη 15 τ.μ. και θέση στάθμευσης 12 τ.μ. → Επιλέξιμο, καθώς μόνο τα 120 τ.μ. υπολογίζονται στο όριο των 150 τ.μ.

με αποθήκη και θέση στάθμευσης → Επιλέξιμο, καθώς μόνο τα 120 τ.μ. υπολογίζονται στο όριο των 150 τ.μ. Μονοκατοικία 145 τ.μ. με υπόγειο λεβητοστάσιο και αποθήκη συνολικά 25 τ.μ. → Επιλέξιμη, οι βοηθητικοί χώροι δεν προσμετρώνται.

με υπόγειο λεβητοστάσιο και αποθήκη συνολικά → Επιλέξιμη, οι βοηθητικοί χώροι δεν προσμετρώνται. Κατοικία ακριβώς 150 τ.μ. με κλειστό χώρο στάθμευσης 18 τ.μ. ως βοηθητικό → Παραμένει επιλέξιμη, καθώς το όριο αφορά αποκλειστικά την κύρια αυτοτελή ιδιοκτησία.

Κατά τα λοιπά, το πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» παραμένει ως έχει: ακίνητα έως 250.000 ευρώ εμπορική αξία, παλαιότητας έως 31/12/2007, χρήση ως πρώτη κατοικία, νόμιμη ύπαρξη και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

