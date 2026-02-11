Στέφανος Παπαδόπουλος: Αντιδράσεις για αφίσα live στην Κύπρο μετά την καταγγελία κατά Μαζωνάκη

Συζητήσεις προκάλεσε η προώθηση εμφάνισης του Στέφανου Παπαδόπουλου στην Κύπρο, λίγους μήνες μετά την καταγγελία του σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο περιεχόμενο της σχετικής ανάρτησης.

Στέφανος Παπαδόπουλος: Αντιδράσεις για αφίσα live στην Κύπρο μετά την καταγγελία κατά Μαζωνάκη
11 Φεβ. 2026 12:08
Pelop News

Στο επίκεντρο σχολίων βρέθηκε ο Στέφανος Παπαδόπουλος με αφορμή την προώθηση επερχόμενης ζωντανής εμφάνισής του στην Κύπρο, όπου πρόκειται να εμφανιστεί μαζί με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου. Το ενδιαφέρον προκλήθηκε κυρίως από αφίσα που δημοσιεύτηκε από επιχειρηματία του χώρου, η οποία συνοδευόταν από το τραγούδι «Αλλάξανε τα πλάνα μου» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η συγκεκριμένη επιλογή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς συνδέθηκε με την πρόσφατη δικαστική διαμάχη του νεαρού τραγουδιστή με τον γνωστό καλλιτέχνη.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Buongiorno» του Mega, ο Στέφανος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη διαμόρφωση της αφίσας ή της ανάρτησης. Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε για το θέμα εκ των υστέρων και ζήτησε την άμεση απόσυρση της δημοσίευσης.


«Δεν γνώριζα τίποτα και δεν συναινώ σε κάτι τέτοιο. Επικοινώνησα μαζί τους και ζήτησα να κατέβει το post, διαφορετικά δεν θα συμμετείχα στο live», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο επιχειρηματίας ήταν ενήμερος για τη δικαστική του υπόθεση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ενημέρωσε και τον Μαυρίκιο Μαυρικίου για το περιστατικό, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη ενέργεια τον ενόχλησε προσωπικά.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο ο Στέφανος Παπαδόπουλος είχε καταθέσει μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, καταγγέλλοντας ανήθικες προτάσεις και ασελγή συμπεριφορά. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον καλλιτεχνικό χώρο.

