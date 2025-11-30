Στις κάλπες οι 46.878 δικηγόροι των 63 Δικηγορικών Συλλόγων

Άνοιξαν σήμερα, Κυριακή, οι κάλπες στους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας για να ψηφίσουν 46.878 δικηγόροι για την ανάδειξη νέων Διοικητικών Συμβουλίων τετραετούς θητείας.

Υπενθυμίζεται ότι στους τρεις μεγάλους Δικηγορικούς Συλλόγους, δηλαδή Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, οι εκλογές θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025, ενώ για τους Συλλόγους που δεν θα αναδείξουν νέες διοικήσεις την 30η Νοεμβρίου, ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί τη μεθεπόμενη Κυριακή.

Για τους Αθηναίους δικηγόρους υπάρχουν 36 κάλπες εκ των οποίων οι 33 θα στα γραφεία του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) και οι 4 στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, κ.λπ. (Γενναδίου 4).

Οι 24.694 δικηγόροι της Αθήνας έχουν να επιλέξουν μεταξύ προέδρων που κατέρχονται μόνο ως υποψήφιοι πρόεδροι χωρίς να έχουν συνδυασμούς (ακέφαλοι συνδυασμοί) και μεταξύ συνδυασμών που έχουν προέδρους.

Στις περασμένες εκλογές στον ΔΣΑ το 2021 οι εγγεγραμμένοι δικηγόροι, που είχαν δικαίωμα ψήφου ήταν 23.397 και τώρα θα ψηφίσουν 1.297 επιπλέον δικηγόροι, οι οποίοι κατά κανόνα είναι νέοι.

Στη Θεσσαλονίκη, οι κάλπες έχουν στηθεί στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου της πόλης και η διαδικασία διεξάγεται από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα (και τις δύο μέρες). Οι δικηγόροι ψηφίζουν ξεχωριστά για τον πρόεδρο και ξεχωριστά για τους συμβούλους. Στο ΔΣΘ προβλέπεται να υπάρξει επαναληπτικός γύρος εκλογών, μία βδομάδα αργότερα (6 και 7/12), μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψήφιων προέδρων. Η θητεία του νέου 25μελούς διοικητικού συμβουλίου θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια, θα ξεκινήσει στις αρχές του νέου έτους (1/1/26) και θα λήξει στο τέλος του 2029.

Οι υποψήφιοι στην Αθήνα και τα γκάλοπ

Από το χώρο της ΝΔ ο Δημήτρης Αναστασόπουλος κατεβαίνει υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό, ενώ παράλληλα συμμετέχουν στις εκλογές δυο ανεξάρτητοι δικοί του συνδυασμοί των 24 υποψηφίων συμβούλων ο καθένας, χωρίς υποψήφιο πρόεδρο.

Ο παλαιός συνδυασμός του κ. Αναστασόπουλου, «Με Το Δικηγόρο» με τον οποίο συμμετείχε στις προηγούμενες εκλογικές, χωρίζεται σε δύο συνδυασμούς. Ο ένας είναι η «Δράση» και ο άλλος «Στην Πράξη». Παράλληλα, στο πλευρό του κ. Αναστασόπουλου έχει δηλώσει ότι θα είναι και ο Ιωάννης Δεληγεώργης με τον συνδυασμό «#Διέξοδος», χωρίς υποψήφιο πρόεδρο. Ο κ. Δεληγεώργης έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ το διάστημα 2017-2021.

Από το χώρο της ΝΔ συμμετέχει στις εκλογές ως υποψήφιος πρόεδρος και ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος, ενώ παράλληλα συμμετέχει δικός του συνδυασμός χωρίς υποψήφιο πρόεδρο, η «Νέα εκπροσώπηση με τον Αλέξανδρο Μαντζούτσο – Έμπρακτα Δίπλα στο Δικηγόρο».

Ακόμη, η Χριστίνα Τσαγκλή, Θεόδωρος Μαντάς, Δημήτρης Λυριτσής, Ιωάννης Αβαρκιώτης, Άννα Ζουρνατζή, Ανδρέας Τερζίμπασης, κ.ά. συμμετέχουν στις εκλογές με συνδυασμό χωρίς υποψήφιο πρόεδρο. Στον συνδυασμό αυτό έχουν ενταχθεί παρατάξεις που συμμετείχαν στις εκλογές του 2021, όπως είναι «Παρίσταμαι Υπέρ», «Ομοδικία-Ενιαίο Ψηφοδέλτιο», «Διεκδικώ» και «Συνένωση».

Από το χώρο του ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος συμμετέχει ως υποψήφιος πρόεδρος και παράλληλα έχει το δικό του συνδυασμό «Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας», χωρίς πρόεδρο. Ο κ. Καλαντζόπουλος έχει στενές σχέσεις με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Παράλληλα, με δικό του συνδυασμό («Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων ΔΣΑ» κατέρχεται ο Θωμάς Καμενόπουλος, από τον παλαιό χώρο του Κέντρου σε συνδυασμό με το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος στις τελευταίες εκλογές είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του κ. Βερβεσού. Ο κ. Καμενόπουλος συμμετέχει στις δικηγορικές εκλογές για πρώτη φορά με δικό του συνδυασμό.

Με υποψήφιο πρόεδρο τον Θέμη Σοφό συμμετέχει στις εκλογές ο συνδυασμός «Εργατικοί».

Από το χώρο της Αριστεράς ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης συμμετέχει με το συνδυασμό «Εναλλακτική Παρέμβαση-Δικηγορική Ανατροπή», ενώ ο Αντώνης Αντανασιώτης από το χώρο του ΚΚΕ συμμετέχει με τον συνδυασμό «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων».

Ως υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό κατέρχεται στις εκλογές από το χώρο του ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ και με ρεύμα από τη ΝΔ, ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές του 2021 είχε εκλεγεί με τον συνδυασμό του κ. Βερβεσού («Ενιαίο Ψηφοδέλτιο») και είχε πάρει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από όλους τους υποψήφιους συμβούλους. Συγκεκριμένα προ τετραετίας ο κ. Κουτσόλαμπρος είχε λάβει 1.236 σταυρούς, η κυρία Τσαγκλή 887, ο κ. Αβαρκιώτης 759, ο κ. Λυρίτσης 568, κ.λπ.

Σε όλα τα γκάλοπ που έχουν γίνει για τις εκλογές στον ΔΣΑ στον δεύτερο γύρο φέρεται να περνούν οι κ.κ. Αναστασόπουλος και Κουστόλαμπρος, ενώ ακολουθούν (σύμφωνα με τα γκάλοπ και χωρίς να περνούν στον β΄ γύρο) οι Μαντζούτσος, Σοφός, Καλαντζόπουλος, Καμενόπουλος και Καμπαγιάννης.

Οι υποψήφιοι στη Θεσσαλονίκη

Την ψήφο των 6.747 ενεργών μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ) διεκδικούν δέκα υποψήφιοι πρόεδροι, εκ των οποίων εννέα κατέρχονται με συνδυασμό υποψήφιων συμβούλων. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι ανέρχονται σε 216.

Αναλυτικά, οι υποψήφιοι πρόεδροι για τον ΔΣΘ είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

– Παναγιώτης Γιαννόπουλος («Ανοιχτοί Ορίζοντες»)

– Ηλίας Γκίνδης («Η δικηγορία στην πράξη»)

– Χαράλαμπος Κουρουνδής («Εναλλακτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων»)

– Μιχάλης Κωνσταντινίδης («Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων»)

– Ζωή Μιζέλη (χωρίς συνδυασμό)

– Μαρία (Μαρούσα) Πρωτοπαπαδάκη («Μαζί για τη Δικηγορία»)

– Πέτρος Σαμαράς («Σύγχρονο Ρεύμα Δικηγόρων»)

– Βασίλης Σιαπέρας («ACTUS»)

– Γιάννης Στεφάνου («Πρώτα οι Δικηγόροι»)

– Δημήτρης Φινοκαλιώτης («Δικηγορική Πρωτοπορία»)

