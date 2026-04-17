Στο ύψος της Ιστορίας

17 Απρ. 2026 7:15
Pelop News

Το Δίστομο βρήκε δρόμο δικαίωσης εκτός συνόρων. Τα Καλάβρυτα θα τον ακολουθήσουν;

Η απάντηση δεν βρίσκεται στο Βερολίνο, αλλά στην Αθήνα. Για χρόνια, οι ισορροπίες, οι συμμαχίες και η πολιτική ατολμία κράτησαν τον φάκελο της 13ης Δεκεμβρίου 1943 κλειστό. Σήμερα, υπάρχει παράθυρο ουσιαστικής και ιστορικής ευκαιρίας.

Αν δεν αξιοποιηθεί, θα πρόκειται για συνειδητή επιλογή λήθης και αδράνειας. Η δικαίωση, όμως, δεν χαρίζεται· διεκδικείται. Και τώρα είναι η στιγμή να αποδειχθεί αν η χώρα θέλει -και μπορεί- να σταθεί στο ύψος της Ιστορίας της. Οπως είπε πρόσφατα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας: «Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι αξιώσεις ενεργές, διεκδικήσιμες και έγκυρες».

